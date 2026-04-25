ΔΕΗ: Ενιαίος ηλεκτρικός χώρος από τη Μεσόγειο έως τη Βαλτική – Επενδύσεις 24,2 δισ. ευρώ έως το 2030

Ως έναν ενιαίο ηλεκτρικό χώρο, όπου τα ελλείμματα μιας χώρας μπορούν να καλύπτονται από τα πλεονάσματα μιας άλλης, αντιμετωπίζει η ΔΕΗ την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο νέο επιχειρηματικό της σχέδιο για την περίοδο 2026 – 2030, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (23.4.2026).

Κομβικό στοιχείο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου είναι η διείσδυση της ΔΕΗ στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε τρεις νέες χώρες (Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία), πέρα από Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία και Κροατία όπου ο όμιλος έχει ήδη παρουσία. Κοινό χαρακτηριστικό των χωρών αυτών περιοχής είναι οι υψηλότερες – σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη – τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που από τη σκοπιά του καταναλωτή είναι προφανώς αρνητικό, αλλά από τη σκοπιά του επενδυτή αποτελεί ευκαιρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, κατά την τριετία 2023 – 2025 οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες αυτές κυμάνθηκαν μεταξύ 102 και 112 ευρώ έναντι 79 – 100 ευρώ στην Κεντρική Ευρώπη (Γερμανία, Ελβετία) 64 – 91 ευρώ σε Γαλλία και Ιβηρική χερσόνησο και 36 – 56 ευρώ στη Σκανδιναβία.

Η ηλεκτρική «απομόνωση» της Αν. Ευρώπης έχει τεθεί κατ’ επανάληψη στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ από την Ελλάδα και άλλες χώρες της περιοχής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπισή της. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, δεν υπάρχουν στον ορίζοντα επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε διασυνοριακές διασυνδέσεις που θα περιόριζαν τη διαφορά στις τιμές και θα αποκαθιστούσαν τη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι η ΔΕΗ επέλεξε να μετατρέψει το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η συμπληρωματικότητα της παραγωγής των Ανανεώσιμων Πηγών (αιολικά και φωτοβολταϊκά) που δημιουργούν συνθήκες εξισορρόπησης των ελλειμμάτων και πλεονασμάτων παραγωγής. Για παράδειγμα η καμπύλη της ηλιακής παραγωγής της Ελλάδας αντισταθμίζει την αντίστοιχη καμπύλη της αιολικής παραγωγής στη Ρουμανία. Το ίδιο με τα φωτοβολταϊκά στης Κροατίας και τα αιολικά της Πολωνίας. Η εκμετάλλευση αυτών των συνεργειών θα εξασφαλίζει για τη ΔΕΗ βελτιστοποίηση των ροών ενέργειας και ελαχιστοποίηση των περικοπών «πράσινης» ενέργειας σε περιόδους υπερπαραγωγής σε μια χώρα / περιοχή.

Τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν για την περαιτέρω διείσδυση στην περιοχή είναι επίσης το έλλειμμα ενέργειας που αναμένεται τα επόμενα χρόνια εξαιτίας συνδυασμού παραγόντων όπως:

η ανάπτυξη των οικονομιών,

η απόσυρση παλιών (ανθρακικών) μονάδων ηλεκτροπαραγωγής,

η αύξηση της ζήτησης από την Ουκρανία όταν τελειώσει ο πόλεμος σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν καταστραφεί μονάδες ισχύος 27 γιγαβάτ (από 59 γιγαβάτ πριν τον πόλεμο) καθώς και

η πρόσθετη ζήτηση από τα νέα data centers που θα κατασκευαστούν στην περιιοχή, στα οποία η ΔΕΗ επίσης διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στόχος της ΔΕΗ είναι να αναδειχθεί στην πρώτη θέση των εταιρειών κοινής ωφέλειας της περιοχής. Συνοπτικά τα μεγέθη του νέου επιχειρηματικού σχεδίου περιλαμβάνουν τα εξής: