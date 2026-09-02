Quest: Στα 25,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη με αύξηση 25,2% το α΄ εξάμηνο – Στα 750 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα και Μεγέθη στον πίνακα που ακολουθεί

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 25,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Quest ανήλθαν σε 750,169 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 . Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 52,858 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,2% , ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 39,166 εκατ. ευρώ , καταγράφοντας άνοδο 19,2%.

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε ο Όμιλος Quest το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις πωλήσεις και την κερδοφορία του να κινούνται ανοδικά.

Σημειώνεται ότι την 23η Δεκεμβρίου 2025, η θυγατρική εταιρεία «Quest Energy A.E.» ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών της, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, έναντι ποσού 36 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού.

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Εξαιτίας του παραπάνω γεγονότος, τα συγκριτικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2025 διακρίνονται σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες. Οι διακοπείσες αφορούν τη δραστηριότητα των πωληθεισών θυγατρικών της Quest Energy A.E.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -31,3 εκατ. ευρώ (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο 31,3 εκατ. ευρώ) έναντι 107,6 εκατ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2025. Η μεταβολή οφείλεται στη διανομή μερίσματος ύψους 42,3 εκατ. ευρώ (0,4 ευρώ ανά μετοχή), στις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης αλλά και στην επένδυση, ύψους 28,2 εκατ. ευρώ περίπου, για την απόκτηση συμμετοχής 12,56% στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας Fourlis ΑΕ.

Οι βασικές δραστηριότητες

Ανοδικά κινήθηκαν οι βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Quest το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την εμπορική δραστηριότητα να καταγράφει αύξηση 7,8% στις πωλήσεις και 15,4% στα κέρδη προ φόρων.

Ισχυρότερη ήταν η επίδοση στις υπηρεσίες πληροφορικής, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 21,1% και τα κέρδη προ φόρων κατά 32,9%. Η ζήτηση παραμένει υψηλή λόγω των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό, με περίπου 50% των εσόδων του κλάδου να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων ξεπερνά τα 650 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκε και η ACS Courier, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 8,4% και τα κέρδη προ φόρων κατά 13,4%, χάρη στη διεύρυνση του πελατολογίου και τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων σε υποδομές και αυτοματισμούς.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, η Quest Συμμετοχών αύξησε τα έσοδά της στα 33,6 εκατ. ευρώ, από 11,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 34,2 εκατ. ευρώ, έναντι 11,5 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση αναμένει υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και μικρή αύξηση του EBITDA και των κερδών προ φόρων, παρά τη σημαντική μείωση της συνεισφοράς του ενεργειακού κλάδου μετά την πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 36,7 MW. Στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, η ανάπτυξη αναμένεται να είναι σαφώς υψηλότερη.

Οι εκτιμήσεις για το 2026

Για το 2026, η Quest αναμένει ήπια αύξηση των πωλήσεων στην εμπορική δραστηριότητα, με τα κέρδη προ φόρων να παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα ή να αυξηθούν ελαφρά.

Στις υπηρεσίες πληροφορικής, προβλέπεται διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών, με ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων ξεπερνά τα 650 εκατ. ευρώ.

Για την ACS Courier αναμένεται αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας.

Αντίθετα, τα αποτελέσματα της Quest Energy θα είναι σημαντικά χαμηλότερα μετά την πώληση των φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 36,7 MW. Οι πωλήσεις αναμένονται περίπου στο 1 εκατ. ευρώ, με το EBITDA να διαμορφώνεται περίπου στο 50% και τα κέρδη προ φόρων στο 15% των πωλήσεων.