Loulis Food Ingredient: Εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στη Σούρπη

Η Loulis Food Ingredient προχωρά σε νέα επένδυση με την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στις εγκαταστάσεις της στη Σούρπη Μαγνησίας.

Η Loulis Food Ingredients τονίζει πως η επιχειρησιακή συνέχεια και η ανθεκτικότητα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες και με την εγκατάσταση νέας μονάδας δημιουργεί μέσω της επένδυσης της μια επιπλέον και αξιόπιστη πηγή υδροδότησης για τις λειτουργικές ανάγκες της εγκατάστασης, μειώνοντας την εξάρτηση από μία μόνο πηγή νερού και ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητά της.

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Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, η μονάδα έχει δυναμικότητα 75 m³ ημερησίως και χρησιμοποιεί τεχνολογία αντίστροφης ώσμωσης, ενώ διαθέτει συστήματα αυτοματισμού και απομακρυσμένης παρακολούθησης για την αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία της.

Την κατασκευή και εγκατάσταση της μονάδας ανέλαβε η ελληνική εταιρεία SYCHEM, στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο εταιρειών.

Η επένδυση αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Loulis Food Ingredients, με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας, της ασφάλειας και της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης.

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Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Loulis Food Ingredients, Νίκος Λούλης, η εγκατάσταση της νέας μονάδας αφαλάτωσης στη Σούρπη γίνεται με ορίζοντα το μέλλον

«Η ανθεκτικότητα και η επιχειρησιακή συνέχεια αποτελούν για εμάς βασικές προτεραιότητες και προϋποθέτουν διαρκή επένδυση σε σύγχρονες και αξιόπιστες υποδομές. Η νέα μονάδα αφαλάτωσης στη Σούρπη ενισχύει την ετοιμότητα των εγκαταστάσεών μας και την υπεύθυνη διαχείριση ενός πολύτιμου φυσικού πόρου. Είναι μία ακόμη ουσιαστική επένδυση με ορίζοντα το μέλλον και με στόχο ένα παραγωγικό περιβάλλον πιο σύγχρονο, αποδοτικό και ανθεκτικό»