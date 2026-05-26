ΔΕΗ: Πανηγυρικό ντεμπούτο για τις νέες μετοχές από την ΑΜΚ – Ιστορικό ορόσημο η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, είπε ο Στάσσης

Σε πανηγυρικό κλίμα άρχισε σήμερα (26.5.2026) στο Euronext Athens (XA) η έναρξη διαπραγμάτευσης των 228 εκατ. νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 4,25 δισ. ευρώ της ΔΕΗ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, χτύπησε το παραδοσιακό καμπανάκι κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου και της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών δηλώνοντας ικανοποίηση για την ψήφο εμπιστοσύνης των θεσμικών επενδυτών στην ιστορική ΑΜΚ.

Χαρακτήρισε ιστορικό ορόσημο και έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στο όραμα για την ΔΕΗ του αύριο, την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, κατά την ομιλία του στην τελετή έναρξης της συνεδρίασης της Euronext Athens.

Ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι η ανταπόκριση των επενδυτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία (υπενθυμίζεται ότι η ζήτηση έφθασε στα 18 δισ. ευρώ, ενώ η επιχείρηση ζητούσε 4 δισ.) και ευχαρίστησε την κυβέρνηση και τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ γιό τη στήριξη. «Τα κεφάλαια που αντλήσαμε επιταχύνουν τον μετασχηματισμό μας, επενδύσουμε μαζικά στα δίκτυα ενέργειας και στα data centers, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες μας και τους μετόχους μας», σημείωσε ο κ. Στάσσης. «Η σημερινή ημέρα, κατέληξε», είναι η αρχή μιας νέας διαδρομής.

Ως εκ τούτου, η ΔΕΗ είναι πλέον σε καλύτερη θέση από ότι προηγουμένως ώστε να επιτύχει το στόχο της και να γίνει κυρίαρχη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος επεσήμανε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας και μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του ελληνικού Χρηματιστηρίου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ελληνική αγορά έχει το βάθος και την ωριμότητα να στηρίξει τέτοιες κινήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της ΔΕΗ που συνιστά όπως είπε case study καθώς η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας από 300 εκατ. το 2018 έχει φθάσει σήμερα στα 13 δισ. ευρώ.

«Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε φορέα με ευρωπαϊκό βεληνεκές», σημείωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου. Πρόσθεσε ότι η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου δείχνει αφενός την πίστη στην εταιρεία και αφετέρου ότι έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ με την συγκεκριμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατέρριψε μια σειρά από ρεκόρ, με ενδεικτικό το γεγονός ότι το συνολικό ποσό της αύξησης καλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Συγκέντρωσε πάνω από 18 δισ. ευρώ καταγράφοντας υπερκάλυψη κατά 4,5 φορές από το αρχικό ποσό των 4 δισ. ευρώ που ζητούσε, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται σε 18,63 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο σχήμα, μετά την κατανομή των νέων μετοχών, συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ επτά μεγάλοι επενδυτές που ελέγχουν περίπου 60%.

Με 33,4% το Ελληνικό Δημόσιο που εισέφερε 1,3 δισ. ευρώ

Με 17% συμμετέχει το CVC Capital που εισέφερε 1,2 δισ. ευρώ

Με 2,08% η BlackRock

Με 2,08% το Capital Group

Με 1,4% το αραβικό Al-Rayyan Holding Qatar Investment Authority (QIA)

Με 1,4% η K Group Capital Partners της οικογένειας Κυριακού

Με 1,33%, το hedge fund Covalis Capital

Η σημερινή έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ενεργοποιεί το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ που φτάνει τα 24 δισ. ευρώ, με ναυαρχίδα το ΑΙ Giga Factory στη Κοζάνη.

Με το νέο, έντονα αναπτυξιακό business plan, ο όμιλος ΔΕΗ θα αδράξει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, στοχεύοντας σε 4,6 δισ. ευρώ EBITDA το 2030.

Ο όμιλος σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες σε 2,4 GW ανά έτος, επενδύοντας σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Σημειώνεται ότι το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου ΔΕΗ θα είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας και αλληλοσυμπληρώνοντας γεωγραφικά και τεχνολογικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ενός Data Center 300 MW στις πρώην λιγνιτικές περιοχές της Κοζάνης, στη Δ. Μακεδονία. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με κορυφαίους hyperscalers, με την κατασκευή του έργου να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, ενώ το μερίδιο των επενδυτικών δαπανών για τη ΔΕΗ θα ανέλθει σε 1,2 δισ. ευρώ.

Σε πρώτη φάση, θα κατασκευαστεί ένα Mega Data Center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, μια μεγάλη επένδυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον hyperscaler. Με συνολική έκταση 50.000 τ.μ., το Mega Data Center δύναται να καλύπτει ανάγκες τεχνολογικών ομίλων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud. Η παροχή ενέργειας στο Mega Data Center θα γίνεται εκτός συστήματος (behind-the-meter) κι έτσι οι ανάγκες του δε θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα ενέργειας.

Το αρχικό έργο των 300 MW θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης σε 1.000 MW (Giga Data Center – ένα έργο μεγάλο σε παγκόσμιο επίπεδο) κατόπιν δέσμευσης από hyperscalers.

Το νέο στρατηγικό πλάνο 2026-2030 με επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ είναι καθαρά αναπτυξιακό, καθώς το 95% των επενδύσεων αφορούν σε νέα έργα, ενώ το 48% των επενδυτικών δαπανών θα κατανεμηθεί εκτός Ελλάδος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του ρίσκου.