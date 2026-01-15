Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Παράταση συναλλαγής τιτλοποίησης 300 εκατ. ευρώ έως τον Ιούνιο 2026

Η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην σταδιακή αποπληρωμή του προγράμματος εντός του α΄ εξαμήνου 2026
Το λογότυπο της ΔΕΗ
EUROKINISSI / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παράταση της ημερομηνίας λήξης της συναλλαγής τιτλοποίησης ύψους 300 εκατ. ευρώ από απαιτήσεις έως 60 ημέρες, συμφώνησε η ΔΕΗ με την JP Morgan. Η νέα ημερομηνία λήξης της συναλλαγής μεταφέρεται από τον Δεκέμβριο του 2025 στον Ιούνιο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω συναλλαγή τιτλοποίησης πραγματοποιήθηκε αρχικά από τη ΔΕΗ στις 18.11.2020 με ορισμένες οντότητες και ενδιάμεσα νομικά πρόσωπα της JP Morgan να ενεργούν ως φορέας διαχείρισης (administrative agent) και ως επενδυτές, την Finacity Corporation να ενεργεί ως φορέας υποβολής αναφορών (reporting agent) και την PPC Energy Finance DAC να ενεργεί ως εκδότης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι αναφορικά με τη συναλλαγή τιτλοποίησης ύψους 325 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών, η ΔΕΗ, μετά τη λήξη της ανακυκλούμενης περιόδου (revolving period) τον Δεκέμβριο του 2025, θα προχωρήσει στην σταδιακή αποπληρωμή του προγράμματος εντός του α΄ εξαμήνου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO είναι οι ομολογιούχοι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior noteholders), εκδότης των ομολόγων είναι η PPC Zeus DAC, ενώ η ΔΕΗ ενεργεί ως πωλητής, διαχειριστής (servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior noteholder). Επιπλέον, η Qualco Α.Ε. ενεργεί ως υποδιαχειριστής (sub-servicer) και η Citibank N.A. (London branch) ενεργεί ως θεματοφύλακaς των ομολόγων (note trustee).

Επιχειρήσεις
