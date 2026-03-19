ΔΕΗ: Πέτυχε τους στόχους για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα 2 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 450 εκατ. ευρώ

Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις επιτυγχάνοντας τους στόχους του επιχειρηματικού της πλάνου, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται στα 2 δισ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στα 0,45 δισ. ευρώ καταδεικνύοντας το μέγεθος του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η κερδοφορία επιτυγχάνεται καθώς η ΔΕΗ συνεχίζει να υλοποιεί το επενδυτικό της πλάνο με συνολικές επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 87% κατευθύνθηκε σε έργα ΑΠΕ, ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,2 GW στο τέλος του 2025 από 5,5GW το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου. Στη μεγάλη αυτή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ συνέβαλε και η σημαντική πρόοδος που καταγράφηκε το δ΄ τρίμηνο 2025 με την ολοκλήρωση έργων συνολικής ισχύος 0,55 GW στην Ελλάδα και 0,27 GW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία. Η ανάπτυξη του πράσινου χαρτοφυλακίου συνεχίζεται, με την εγκατεστημένη ισχύ να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στα επόμενα τρίμηνα, καθώς έργα ισχύος 3,7GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή ή και σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών). Επιπλέον, το δ’ τρίμηνο του 2025, ο όμιλος ολοκλήρωσε την κατασκευή των πρώτων σταθμών αποθήκευσης ενέργειας (BESS), και συγκεκριμένα 50MW στην Ελλάδα και 9MW στη Ρουμανία.

Σε επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή από ΑΠΕ κατέγραψε αύξηση κατά 12% σε σχέση με το 2024, λόγω της υψηλότερης παραγωγής από αιολικά και φωτοβολταϊκά κατά 39% και 13% αντίστοιχα έναντι του 2024 σε συνέχεια της προσθήκης νέας ισχύος. Η παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών ήταν για ακόμα μία χρονιά σε χαμηλά επίπεδα παραμένοντας ουσιαστικά σταθερή στις 3,4 TWh, με βελτιωμένη εικόνα στο δ΄ τρίμηνο 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,9 TWh και αντιστοιχεί στο 33% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε 2,7 TWh, που αντιστοιχεί στο 13% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Το 2026 είναι η τελευταία χρονιά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, ολοκληρώνοντας ένα κομβικό βήμα της στρατηγικής απολιγνιτοποίησης και ενισχύοντας τη μετάβαση της ΔΕΗ προς ένα πιο βιώσιμο, ευέλικτο και αποδοτικό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, η παραγωγή από φυσικό αέριο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στις 7,7TWh, που αντιστοιχεί στο 37% της συνολικής παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η ένταση των εκπομπών CO2 (Scope 1) μειώθηκε κατά περίπου 5% σε σύγκριση με το 2024.