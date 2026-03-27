ΔΕΗ: Σημαντική και υποσχόμενη αγορά η Ρουμανία – Έμφαση σε υβριδικά έργα και ψηφιοποίηση για τον όμιλο

Σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης βλέπει η ΔΕΗ στη Ρουμανία, καθώς ο ενεργειακός τομέας της χώρας μετασχηματίζεται προς ένα πιο πράσινο μοντέλο.

Την τελευταία διετία διπλασιάστηκε η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου στη χώρα, με στόχο να φτάσει τα 2 GW στα τέλη του 2026. Σύμφωνα με την πρόσφατη παρουσίαση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, η σημερινή εγκατεστημένη ισχύς των 1.561 MW της ΔΕΗ στη Ρουμανία επιμερίζεται σε 76% αιολικά και 22% φωτοβολταϊκά. Η παραγωγή τους αντιστοιχεί σε 2.175 GWh, προερχόμενη κατά 93% από αιολικά, 6% φωτοβολταϊκά και 1% άλλες τεχνολογίες.

Όπως δήλωσε σχετικά σε συνέντευξη στο thediplomat.ro ο γενικός διευθυντής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Ρουμανία, Άντριαν Ντούγκουλαν, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία επέκτεινε συνεχώς τις δραστηριότητές της και έγινε ηγέτης στην καθαρή ενέργεια και τις υποδομές σε όλη την περιοχή.

Από την πλευρά του επενδυτή, η ύπαρξη ενός προβλέψιμου περιβάλλοντος είναι αναγκαία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Ρουμανία. Η ΔΕΗ εκτιμά ότι η Ρουμανία είναι σε θέση να προσφέρει αυτό το σταθερό περιβάλλον, ιδίως καθώς η αγορά σταδιακά εξελίσσεται προς ένα νέο σημείο ισορροπίας με βάση τις ΑΠΕ.

Το ενεργειακό μείγμα της συγκεκριμένης χώρας κρίνεται μεν σταθερό, αλλά και ανεπαρκές όσον αφορά τις πράσινες πηγές. Κατ’ επέκταση, σε βάθος δεκαετίας πρέπει να γίνει μια προσεκτική εκτίμηση για το ποιες τεχνολογίες θα χρειαστούν και θα σχηματίσουν την αξία στον κλάδο.

Πάντως, άποψη της ΔΕΗ είναι ότι η παραγωγικότητα και η δημιουργία αξίας σήμερα στον ενεργειακό τομέα δεν καθορίζονται μονάχα σε όρους εγκατεστημένης ισχύος. Ο κλάδος μεταβαίνει από ένα επικεντροποιημένο μοντέλο σε ένα πιο αποκεντρωμένο. Έτσι, η αξία δημιουργείται μέσα από την ευελιξία, την ψηφιοποίηση και τη δυνατότητα εξισορρόπησης διαφορετικών τεχνολογιών, όπως εκτιμά η επιχείρηση.

«Σήμερα υλοποιούμε περισσότερα υβριδικά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μαζί με αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες, ενώ αναβαθμίζουμε ορισμένα υφιστάμενα έργα για να αποκτήσουν αποθήκευση», σημείωσε ο κ. Ντούγκουλαν. «Θα ακούσετε περισσότερα από εμάς φέτος για τον τομέα της αποθήκευσης, καθώς πολλά έργα βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης».

Έτσι, η ΔΕΗ αναπτύσσει περισσότερη ισχύ στις ΑΠΕ και τη συνδυάζει με αποθήκευση για να τις ισορροπήσει και να δημιουργήσει ένα πολύτιμο οικοσύστημα που θα συμπληρώσει το ενεργειακό μείγμα της Ρουμανίας τα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει υπογραμμίσει το πόση σημασία έχει για την ίδια η ύπαρξη διαφορετικού δυναμικού ΑΠΕ στη Ρουμανία σε σχέση με την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό ευνοεί περισσότερο τα αιολικά πάρκα, ενώ προσφέρει διασυνοριακές συνέργειες σε όρους του συνολικού της χαρτοφυλακίου παραγωγής.

Ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό ολοκλήρωσης των νέων έργων, τα δίκτυα αποτελούν ίσως τον σημαντικότερο.

Παράλληλα, το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να προσφέρει μια ασφάλεια και ορατότητα στους επενδυτές. Χρειάζεται επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και περισσότερη συνέπεια στο πως εφαρμόζονται οι κανόνες στα διάφορα διοικητικά επίπεδα. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, πρόσφατα υπήρξε μια θετική εξέλιξη, καθώς οι ρουμανικές αρχές «καθάρισαν» την αδειοδοτική «ουρά» από έργα τα οποία υπήρχαν μόνο στα χαρτιά δίχως να προωθούνται στην πράξη.

Επίσης, η πορεία της ζήτησης για ηλεκτρισμό έχει σημασία όχι μόνο χρονικά, αλλά και τοπικά εντός της Ρουμανίας. Το βόρειο και το νότιο κομμάτι της χώρας διαφέρουν έντονα σε όρους ανανεώσιμης παραγωγής, ενώ η ζήτηση προβλέπεται να ανέβει τα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το αιολικό πάρκο Prowind North, ισχύος 140 MW, στην επαρχία Βασλούι, το οποίο υλοποιεί η ΔΕΗ. Η πρώτη φάση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, καθώς έχουν εγερθεί 23 ανεμογεννήτριες και συνεχίζονται τα έργα για σύνδεση με το δίκτυο μέσω του σχετικού υποσταθμού. Η δεύτερη φάση θα προσθέσει άλλες 14 ανεμογεννήτριες ώστε να φτάσει εν τέλει η ισχύς του πάρκου τα 225 MW.

Τέλος, ο επικεφαλής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Ρουμανίας μίλησε και για τις φιλοδοξίες του ομίλου στην Τεχνητή Νοημοσύνη: «Όπως έκαναν οι πάροχοι διαδικτύου στο παρελθόν, έτσι σήμερα εταιρείες όπως η ΔΕΗ θα αξιοποιήσουν την καθαρή ευέλικτη παραγωγή, τα ψηφιοποιημένα δίκτυα και την ευρύτερη ενεργειακή υποδομή για να γίνουν ο πυλώνας για τα κέντρα δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη”».