doResponsible: Νέες δράσεις και καινοτομία για το 2025

Την υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών συνεχίζει με δυναμισμό το doResponsible Financial Center της doValue Greece, το οποίο ξεκίνησε τις δράσεις του το 2024, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στους νέους.

Κύριος στόχος του Κέντρου Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας αποτελεί η ενδυνάμωση της νέας γενιάς και γι’ αυτό το λόγο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να λαμβάνουν υπεύθυνες οικονομικές αποφάσεις και να επιτυγχάνουν οικονομική ευημερία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Συμμετοχή στο Global Money Week 2025

Αξιοποιώντας τη δυναμική των επιτυχιών του, το doResponsible Financial Center συμμετέχει για 2η χρονιά στο Global Money Week 2025, που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 23 Μαρτίου. Το φετινό θέμα, «Think before you follow, wise money tomorrow», υπογραμμίζει τη σημασία της κριτικής σκέψης και της σωστής οικονομικής διαχείρισης σε έναν ψηφιακό κόσμο γεμάτο πληροφορίες και προκλήσεις.

Για να προσεγγίσει αυτό το θέμα, το Κέντρο παρουσίασε:

– Το Newsletter #5, με τίτλο «FinTech: Η Επανάσταση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα», μια εις βάθος ανάλυση του ρόλου της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στη σύγχρονη οικονομία. Η έκδοση πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επιμέλεια του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Νικόλαου Φίλιππα. Πρόκειται για τη συνέχεια της σειράς 4 newsletters που δημοσιεύθηκαν το 2024 με θεματολόγια: Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός, Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα, Η Αποταμίευση και η Αξία της, Χρηματοοικονομική Ευημερία και Ηρεμία.

– Μια σειρά άρθρων και podcasts, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της ψηφιακής χρηματοοικονομικής παιδείας και στην ενίσχυση της ικανότητας των νέων να λαμβάνουν τεκμηριωμένες οικονομικές αποφάσεις.

Εκπαίδευση και Ψηφιακό Περιεχόμενο: Ένα Σύγχρονο Μοντέλο Μάθησης

Η αποστολή του doResponsible Financial Center να ενδυναμώσει τους νέους συνεχίζεται και το 2025, με το Κέντρο να επεκτείνει τις εκπαιδευτικές του πρωτοβουλίες. Με 63 αποφοιτήσαντες το 2024, το Κέντρο εγκαινιάζει το 3ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα e-Learning, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής, Νικόλαο Φίλιππα.

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα», προσφέρεται δωρεάν από το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας – doResponsible Financial Center της doValue Greece και απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 18 – 25 ετών, φοιτητές και φοιτήτριες ανεξαρτήτως κλάδου σπουδών. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος ισχύουν από 17/3 έως 31/3/2025 και θα γίνουν δεκτές με σειρά προτεραιότητας.

Digital Finance Awards 2025

Η δέσμευση της doValue Greece στην καινοτομία και την εκπαίδευση αναγνωρίστηκε φέτος με πέντε βραβεία στα Digital Finance Awards 2025, τη διοργάνωση που επιβραβεύει τις κορυφαίες πρωτοβουλίες στον τομέα του ψηφιακού χρηματοοικονομικού μετασχηματισμού.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η διάκριση του προγράμματος «doResponsible Financial Center – Μάθε να μιλάς τη γλώσσα του αύριο» με το Bronze Award στην κατηγορία Best ESG Initiative or Product. Το βραβείο αυτό επισφραγίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και την ουσιαστική συμβολή του Κέντρου στην προετοιμασία των νέων για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Συνεχείς ενημερωτικές δράσεις μέσω podcasts

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής καινοτομίας, το doResponsible Financial Center έχει ήδη υλοποιήσει 12 ενημερωτικά επεισόδια podcasts σχετικά με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, με τη συμμετοχή σημαντικών ακαδημαϊκών και οικονομικών αναλυτών. Μία νέα θεματική σειρά στα doPodcasts εγκαινιάζεται σήμερα με θέμα «FinTech: Η Επανάσταση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα».

Στο πρώτο επεισόδιο της νέας ενότητας, ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του ΑΠΘ, κ. Γεώργιος Α. Πάνος, συνομιλεί με την κ. Νατάσα Κουκουράκη, Marketing & Communication Director της doValue Greece, για την ιστορική εξέλιξη του FinTech και τον τρόπο που αυτό μεταμορφώνει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Συνεχής δέσμευση για την ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στη γενικότερη αποστολή του doResponsible Financial Center, που είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να διαχειρίζονται υπεύθυνα τα οικονομικά τους.

Με συνδυασμό εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ψηφιακής καινοτομίας, το Κέντρο συνεχίζει τη δυναμική του πορεία το 2025, προωθώντας ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο οικονομικό μέλλον.

Η φράση του Κέντρου «Μάθε να μιλάς τη γλώσσα του αύριο – σήμερα!» αντανακλά την ανάγκη για επένδυση στην οικονομική παιδεία της νέας γενιάς, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.