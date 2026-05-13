Στον MSCI εντάχθηκε η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Όλες οι αλλαγές στους δείκτες

Στον δείκτη Standard Greece της MSCI εντάχθηκε η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενώ στον δείκτη Small Cap ο οίκος κατέταξε την CrediaBank αφαιρώντας την Cenergy.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η MSCI στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αναθεώρησης, στον δείκτη MSCI Standard Greece που περιλαμβάνει 9 μετοχές, εισήχθη η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Πλέον, στον συγκεκριμένο δείκτη συμπεριλαμβάνονται οι μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, ΔΕΗ, OTE, Jumbo, Allwyn και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Επίσης, στον Small Cap προστέθηκε η μετοχή της CrediaBank και αφαιρέθηκαν οι μετοχές των Cenergy και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στον Micro Cap δεν υπήρξαν αλλαγές για τις ελληνικές μετοχές.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από το κλείσιμο των αγορών στις 29.5.2026.

Υπενθυμίζεται πως η Morgan Stanley Capital International (MSCI) έχει μεταφέρει για τον Μάιο του 2027 την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά αναβάλλοντας για 9 μήνες την αναμενόμενη κίνηση.

Σε πρώτη φάση η MSCI είχε προγραμματίσει την αλλαγή κατηγορίας του ελληνικού χρηματιστηρίου για τον Αύγουστο του 2026, ωστόσο αποφάσισε να αναβάλει την εφαρμογή της αναβάθμισης για τον Μάιο 2027. Όταν η Ελλάδα επαναταξινομηθεί ως ανεπτυγμένη αγορά το ειδικό βάρος της αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 0,30% στον MSCI Europe και 0,05% στον MSCI World.