Υδροηλεκτρικά και άνεμος εκτόξευσαν την πράσινη παραγωγή της ΔΕΗ – Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η διαδικασία της ΑΜΚ

Σε τροχιά επίτευξης του στόχου της για προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ τη φετινή χρονιά βρίσκεται η ΔΕΗ, καθώς στο α’ τρίμηνο έφτασαν τα 700 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, τα κέρδη EBITDA ήταν αυξημένα κατά 51%, με τις διεθνείς δραστηριότητες, ιδίως τη Ρουμανία, να συμβάλλουν με το 21% του συνόλου της ΔΕΗ.

Στον τομέα των ΑΠΕ, σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς έργων ανέρχεται σε 7,2 GW, με άλλα 6,7 GW σε φάση κατασκευής ή προς κατασκευή. Σε αυτά προστίθενται 1,7 GW έργων υψηλής ωριμότητας και 4,4 GW μεσαίας ωριμότητας προς την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για 20,1 GW ως το 2030. Έτσι, προκύπτει ότι το 74% του συγκεκριμένου στόχου έχει ήδη εξασφαλιστεί.

Στο σκέλος της παραγωγής και της λιανικής, η ΔΕΗ επισήμανε ότι οι βελτιωμένες ανεμολογικές και υδρολογικές συνθήκες βοήθησαν σημαντικά κατά το α’ τρίμηνο βελτιώνοντας μαζί και τα περιθώρια. Ενδεικτικά, η παραγωγή ΑΠΕ εκτοξεύτηκε από 27% σε 56% της συνολικής ομιλικής παραγωγής. Η αντίστοιχη του αερίου υποχώρησε από 40% σε 25% και του λιγνίτη από 20% σε 13%.

Με τον τρόπο αυτό συνεχίζεται η μετάβαση προς καθαρές και ευέλικτες τεχνολογίες παραγωγής που σήμερα αγγίζουν αθροιστικά τα 9,9 GW στο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ, έναντι ενός συνόλου 12,4 GW. Σημαντική ήταν μέσα σε ένα χρόνο η ελάττωση των εκπομπών CO2, καθώς ο σχετικός δείκτης μειώθηκε κατά 36%.

Καμία δέσμευση ακόμα για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία

Στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, οι πελάτες της ΔΕΗ στις οπτικές ίνες ξεπέρασαν τους 12.000 στα τέλη Μαρτίου, καθώς το δίκτυο εξαπλώνεται σταδιακά σε νέες περιοχές.

Πάντως, ο Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, απέφυγε να δεσμευτεί για την είσοδο στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, παρά τη συμμετοχή της επιχείρησης πρόσφατα σε σχετική διαβούλευση της αρμόδιας αρχής τηλεπικοινωνιών. Όπως διευκρίνισε, στόχος της συμμετοχής ήταν να βγουν ορισμένα συμπεράσματα ενόψει της τελικής απόφασης που θα έρθει αργότερα.

Ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου η ΑΜΚ

Αναφορικά με την ΑΜΚ ύψους 4 δισ. ευρώ στην οποία προχωρά η ΔΕΗ, αυτή την Πέμπτη πρόκειται να πραγματοποιηθεί η έκτακτη ΓΣ του ομίλου που θα δώσει το πράσινο φως.

Την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία. Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι, δηλαδή το Δημόσιο και η CVC, στηρίζουν ήδη την ΑΜΚ με δεσμεύσεις τους. Η τιμολόγηση αναμένεται στα τέλη Μαΐου, ενώ το book building αναμένεται να διαρκέσει τρεις ημέρες για την ελληνική και τη διεθνή προσφορά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ΑΜΚ πρόκειται να επιταχύνει τις επενδύσεις με έμφαση σε ολόκληρη την ΝΑ Ευρώπη.

«Η ΑΜΚ είναι η μηχανή που θα μας επιτρέψει να γίνουμε πρωταθλητής στην ευρύτερη περιοχή και να αναδειχτούμε σε νο1 utility ως το 2030», τόνισε σχετικά ο κ. Στάσσης.

Οριστικό φινάλε φέτος για το λιγνίτη

Τέλος, απαντώντας στα όσα έγιναν γνωστά το τελευταίο διάστημα, σχετικά με αίτημα του ΑΔΜΗΕ να παραμείνει ως εφεδρεία η Πτολεμαΐδα 5 μέχρι το Μάρτιο του 2027, ο κ. Στάσσης τόνισε τα εξής:

«Ο ΑΔΜΗΕ δεν μας ζητά να διατηρήσουμε σε λειτουργία το λιγνίτη μέχρι το Μάρτιο του 2027. Απλά μας ζήτησε να μην ξεκινήσουμε τη διαδικασία απόσυρσης των μονάδων μέχρι τότε. Κάτι που άλλωστε έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν με άλλες αντίστοιχες μονάδες, που σταμάτησαν να λειτουργούν, αλλά παρέμειναν για ένα διάστημα σε ετοιμότητα. Πάντως, η λειτουργία του λιγνίτη θα σταματήσει κανονικά στα τέλη του 2026, όπως και προγραμματίζεται».