Η CrediaBank εξαγοράζει το 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Η CrediaBank ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση μεταβίβασης μετοχών με τους μετόχους της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην εταιρεία.

Το τίμημα της συναλλαγής θα ανέλθει στα 8,75 εκατ. ευρώ για το 70% των μετοχών και αναμένεται να έχει περιορισμένη επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της CrediaBank.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέρη επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή εντός του τρίτου τριμήνου του 2026 υπό την αίρεση πλήρωσης μίας σειράς προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η εξαγορασθείσα εταιρεία ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα και ηγετικά ονόματα στον κλάδο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος του Euronext Athens και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, και παράλληλα πρόσβαση στην Ελληνική αλλά και τις μεγάλες διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων.

Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της CrediaBank για επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις κεφαλαιαγορές, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της, με σημαντικές προοπτικές ανόδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα με την υφιστάμενη διοικητική ομάδα, ενώ με τη στρατηγική υποστήριξη της τράπεζας και την πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο ιδιωτών και εταιρικών πελατών, αναμένεται να διευρύνει σημαντικά την πελατειακή της βάση και να ενισχυθούν περαιτέρω οι προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας της.

Η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της τράπεζας, ενώ η Deloitte Business Solutions υποστήριξε την τράπεζα στη διενέργεια ελέγχου και αξιολόγησης της εταιρίας (confirmatory due diligence).