Πρόστιμο και προσωρινό «λουκέτο» στην pcrama.gr

Πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ στην επιχείρηση PCRAMA Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα pcrama.gr, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε κατόπιν πλήθους καταγγελιών καταναλωτών και σχετικού ελέγχου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχή.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας, και ειδικότερα:

μη παράδοση προϊόντων για τα οποία οι καταναλωτές είχαν ήδη πληρώσει

μη επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών

παραπλανητική εικόνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι στην ίδια επιχείρηση πληροφορικής που δραστηριοποιείται στην εμπορία και τις υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, είχαν επιβληθεί και κατά το προηγούμενο έτος δύο διοικητικά πρόστιμα για αντίστοιχες παραβάσεις.

Λόγω της σοβαρότητας και της επαναλαμβανόμενης φύσης των πρακτικών αυτών, η Αρχή έδωσε εντολή για την προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ώστε να αποτραπεί η συνέχιση συναλλαγών με καταναλωτές.

Η Αρχή υπογραμμίζει ότι παρακολουθεί συστηματικά την ψηφιακή αγορά και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε πρακτικές που παραπλανούν τους πολίτες και θίγουν τα οικονομικά τους συμφέροντα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα kataggelies.mindev.gov.gr ή να ενημερώνονται μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520.