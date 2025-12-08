Επιχειρήσεις

Εγκαίνια του νέου καταστήματος My market στην Καλλιθέα

Με 3 συμβατικά και 4 αυτόματα ταμεία, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν με ταχύτητα και άνεση τις καθημερινές τους αγορές
Το νέο κατάστημα των My Market στην Καλλιθέα

Σε γιορτινό κλίμα το νέο κατάστημα των My market στην Καλλιθέα, άνοιξε τις πόρτες του το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, υποδεχόμενο τους επισκέπτες του, με πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και μουσική.

Το νέο κατάστημα My market φέρνει ένα σύγχρονο σημείο αγορών με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, σε μία πυκνοκατοικημένη περιοχή της Καλλιθέας δίνοντας λύση στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δημοσθένους και Αγνώστου Στρατιώτη και αναπτύσσεται σε 958 m² χώρου πώλησης και 511 m² βοηθητικών χώρων. Με 3 συμβατικά και 4 αυτόματα ταμεία, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν με ταχύτητα και άνεση τις καθημερινές τους αγορές.

Παράλληλα, θα βρίσκουν μεγάλη ποικιλία από φρέσκα προϊόντα και πολλές επιλογές από το τμήμα Bake off και το My Ευεξία, με την αυθεντική εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει εδώ και 50 χρόνια την εταιρεία.

Το νέο κατάστημα στην Καλλιθέα, έρχεται να προστεθεί στο δίκτυο των 290 καταστημάτων My market και My market Local, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων και καινοτόμων υπηρεσιών, καθώς και προοπτικές απασχόλησης και ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
92
86
86
81
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
ΕΤΑΔ: Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης με τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για το Δημαρχείο
Η σύμβαση αφορά συνολικά στην εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 14.758,03 τ.μ. που περιλαμβάνει εκτός από το Δημαρχείο, το Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» και το παρακείμενο αναψυκτήριο - εστιατόριο
Το λογότυπο της ΕΤΑΔ
ΔΕΗ: «QuietHour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαρκή δέσμευση της ΔΕΗ να ακούει με προσοχή τους πελάτες της και να μετατρέπει τις ανάγκες τους σε ανθρώπινες και προσωποποιημένες λύσεις
Κατάστημα ΔΕΗ
Bloomberg: Ο όμιλος Antenna σε συνομιλίες με τον όμιλο Gedi της οικογένειας Ανιέλι για την αγορά της la Repubblica και άλλων συντακτικών assets
Εκπρόσωπος της Gedi, η οποία ανήκει στην Exor NV, ανέφερε αργά την Κυριακή (7.12.25) ότι οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι «συνεχίζονται θετικά»
Θοδωρής Κυριακού
ReBrain Greece στη Νέα Υόρκη: Φορολογικά κίνητρα και πρωτοφανής ανταπόκριση για την επιστροφή Ελλήνων επαγγελματιών
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανέλυσε στους ενδιαφερόμενους τις επαγγελματικές ευκαιρίες που έχουν αναπτυχθεί στη σύγχρονη ελληνική αγορά εργασίας
Rebrain Greece 13
Newsit logo
Newsit logo