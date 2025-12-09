Επιχειρήσεις

Ελίν: Ανθεκτικότητα στις πωλήσεις στο εννεάμηνο του 2025

Στη μητρική ΕΛΙΝΟΙΛ τα EBITDA του εννεαμήνου ανήλθαν σε 14,54 εκατ. ευρώ
Drilling derricks for fossil fuels output and crude oil production
Ανθεκτικότητα στις πωλήσεις, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, εμφανίζει η ελίν στα αποτελέσματα εννεαμήνου 2025.

Οι πωλήσεις όπως αντανακλώνται στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του Ομίλου της ελίν διαμορφώθηκε σε 1,7 δισ. ευρώ από 2,05 δισ. ευρώ το 2024, μειωμένος κατά 17%, με τα μικτά κέρδη στα 46,13 εκατ. ευρώ και τα EBITDA στα 16 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 1,91 εκατ. ευρώ από 9,53 εκατ. ευρώ.

Στη μητρική ΕΛΙΝΟΙΛ τα EBITDA του εννεαμήνου ανήλθαν σε 14,54 εκατ. ευρώ έναντι 29,42 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων σε 2,21 εκατ. ευρώ από 10,02 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αποδίδει την επιβάρυνση στις γεωπολιτικές εντάσεις και στις στρεβλώσεις του διεθνούς εμπορίου, κάνοντας ειδική αναφορά στον αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα ρωσικής προέλευσης που διοχετεύονται από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Παρά τις δυσκολίες, οι πωλήσεις στη διεθνή αγορά μειώθηκαν μόλις κατά 6%, με το βάρος να πέφτει κυρίως στην κερδοφορία.

Αντίβαρο αποτέλεσε η εσωτερική αγορά, όπου η ισχυρή τουριστική κίνηση, η κατάργηση του πλαφόν και η νέα νομοθεσία για την παραβατικότητα στα πρατήρια δημιούργησαν ευνοϊκότερες συνθήκες. Θετική ήταν και η συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του «ελίν electricon», με την εταιρεία να εκτιμά ότι το 2025 θα κλείσει με θετικό, αλλά μειωμένο αποτέλεσμα σε σχέση με πέρυσι.

