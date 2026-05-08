ΟΤΕ: Καθαρά κέρδη 153,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο – Ανάπτυξη σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία

Δυναμικό ξεκίνημα για τη χρονιά, με έσοδα 859,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,9%, παρουσίασε ο ΟΤΕ για το α’ τρίμηνο του 2026. Ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) κυμάνθηκε στα 338,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση κατά 2,8%.

Τα καθαρά κέρδη για αυτό το τρίμηνο ανήλθαν σε 152,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με 162,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ο ΟΤΕ κατέγραψε σημαντικά έσοδα από τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, με αυξήσεις 5,5% και ρεκόρ σε προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου με αύξηση 7,6%.

Επιπλέον, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αυξήθηκαν κατά 1,1%, με ισχυρές επιδόσεις σε FTTH, FWA και τηλεόραση, ενώ ισχυρή ανάπτυξη παρουσιάστηκε στο FTTH με τους συνδρομητές να ανέρχονται σε 625.000, επιτυχγάνοντας σε ακόμα ένα τρίμηνο ρεκόρ με προσθήκες πάνω από 58.000. Η διαθεσιμότητα του FTTH ανέρχεται πλέον σε πάνω από 2,1 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, με τη διείσδυση να αυξάνεται σε 39%, ενώ ταυτόχρονα επετεύχθη η εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου UFBB.

Προοπτικές

Παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τον έντονο ανταγωνισμό στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συνεχίσει τον μετασχηματισμό του και να πετύχει τους οικονομικούς του στόχους. Η ηγετική θέση του ΟΤΕ στο δίκτυο οπτικών ινών, στο δίκτυο κινητής, στην τηλεόραση και στο ICT, καθώς και το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο non-core υπηρεσιών του, αποτελούν μοχλούς για τη συνεχή υποστήριξη των μελλοντικών στόχων, όπως τονίζει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών σταθερής αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH, τη δυναμική της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), την περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ και τη σταθερή ανάπτυξη της τηλεόρασης. Ο OTE στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030.

Ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί και στην κινητή τηλεφωνία, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει την κάλυψη του δικτύου 5G Stand Alone, και οι πελάτες συνεχίζουν να αυξάνουν τη χρήση δεδομένων.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνεται σταδιακά σε πολλαπλές λειτουργίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του IT, της Διαχείρισης Δικτύου, των Call Centers και της εξυπηρέτησης πελατών, ενισχύοντας τις λειτουργικές αποδόσεις.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής δήλωσε:

«Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου σηματοδοτούν ένα ισχυρό ξεκίνημα για το 2026, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική μας και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, που εστιάζει στην επιτάχυνση τόσο της ανάπτυξής μας, όσο και της ψηφιακοποίησης της χώρας. Τα έσοδα και το EBITDA κατέγραψαν αύξηση, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, το ICT, αλλά και τις θετικές τάσεις στη σταθερή.

Η συνεχής επέκταση του δικτύου FTTH υποστηρίζει την αυξανόμενη ζήτηση για αναβαθμισμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, γεγονός που αποτυπώνεται και στο ρεκόρ συνδέσεων FTTH που σημειώσαμε.

Παράλληλα, διευρύναμε το χαρτοφυλάκιό μας με νέες υπηρεσίες συνδεσιμότητας εντός του σπιτιού, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίησή μας και την εμπειρία πελάτη. Η κινητή διατήρησε την ισχυρή δυναμική της, καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να μεταβαίνουν σε προγράμματα συμβολαίου και σε πακέτα δεδομένων υψηλότερης αξίας.

Το ICT κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη, ενώ ο τομέας του B2B αναμένεται να επωφεληθεί από τη διάθεση κατά το τρίμηνο υπηρεσιών Business Cloud, που δίνουν ώθηση στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις.

Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, αξιοποιώντας τον μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου και τη δύναμη του Ομίλου TELEKOM για να επιτύχουμε περαιτέρω ανάπτυξη, επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη συνδεσιμότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2026 και θα δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»