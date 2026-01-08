Ελληνικές τράπεζες: Με φραγή εισερχομένων κλήσεων αντιμετώπισαν περιστατικά απάτης

Με φραγή εισερχομένων κλήσεων κατάφεραν να μηδενίσουν τα περιστατικά απάτης από ξένους επιτήδειους οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με σημερινή (8.1.2026) ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση περιστατικών απάτης τύπου Caller ID Spoofing, όπου γινόταν παραποίηση του εμφανιζόμενου αριθμού κλήσης ώστε να παρουσιάζεται ως αξιόπιστος συνομιλητής, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενεργοποίησε σταδιακά μέτρο φραγής εισερχομένων κλήσεων από το εξωτερικό για τηλεφωνικούς αριθμούς των τραπεζών – μελών της.

Σημειώνεται ότι για τον μηδενισμό των περιστατικών αυτής της τυπολογίας απάτης, από τις αρχές Ιουνίου έως σήμερα, συνεργάστηκαν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) και την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (EEKT).

Με την απάτη Caller ID Spoofing, πελάτες τραπεζών δέχονταν τηλεφώνημα που φαινόταν να προέρχεται από την τράπεζά τους, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούσε κακόβουλη ενέργεια τρίτου. Οι απατεώνες εκμεταλλευόμενοι υφιστάμενες τεχνολογικές δυνατότητες με τη χρήση ειδικού λογισμικού και χωρίς να έχουν παραβιαστεί τα συστήματα της τράπεζας, καλούσαν υποδυόμενοι τραπεζικά στελέχη με σκοπό να υποκλέψουν ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία, όπως ονόματα χρηστών, κωδικούς, αριθμούς καρτών, PIN, OTPs κ.α., και με τη μέθοδο αυτή να αποσπάσουν χρήματα από τους λογαριασμούς των θυμάτων τους. Κατά κανόνα επικαλούνταν την ανάγκη χρήσης αυτών των στοιχείων για να προστατευθεί δήθεν ο πελάτης από κακόβουλες ενέργειες.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, στις 2 Απριλίου 2025, ενεργοποιήθηκε σταδιακά το μέτρο της φραγής των εισερχομένων κλήσεων από το εξωτερικό για τηλεφωνικούς αριθμούς τραπεζών – μελών της ΕΕΤ. Ως αποτέλεσμα, αρχικά, παρατηρήθηκε δραστική μείωση των περιστατικών Caller ID Spoofing και από τον Ιούνιο και μετά δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό της συγκεκριμένης τυπολογίας απάτης, επιβεβαιώνοντας την πλήρη επιτυχία εφαρμογής του μέτρου.

Το μέτρο της φραγής αναμένεται να επεκταθεί, από 19 Μαΐου 2026, σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις από το εξωτερικό, όταν ως αριθμός του καλούντος εμφανίζεται εθνικός αριθμός +302.

Η σχετική διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου2025 και η δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής Κανονιστικής Απόφασης έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2025.