Ελληνo – Λιβυκό Φόρουμ στη Βεγγάζη: Νέες προοπτικές οικονομικής διπλωματίας και 21 μνημόνια συνεργασίας

Με τη συμμετοχή μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρηματικές αποστολές που έχουν επισκεφθεί την περιοχή, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Βεγγάζη το Λιβυο – Ελληνικό Φόρουμ Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, υπό την ηγεσία του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

Συγκεκριμένα, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, και τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρηματικών αποστολών, στο πλαίσιο της συνέχισης των διπλωματικών επαφών που είχαν δρομολογηθεί μετά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη Βεγγάζη τον περασμένο Ιούλιο.

Περίπου 40 Έλληνες επιχειρηματίες, εκπροσωπώντας κλάδους όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η τεχνολογία, η υγεία, η αγροδιατροφή, τα logistics, η εκπαίδευση και η ναυτιλία, συμμετείχαν σε στοχευμένες B2B συναντήσεις, εξετάζοντας συγκεκριμένες δυνατότητες συνεργασίας.

Στην ομιλία του, ο κ. Θεοχάρης τόνισε τη σημασία της οικονομικής διπλωματίας και τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές συνεργασίας σε έργα ανοικοδόμησης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποδομών.

Όπως σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, στόχος είναι η μετάβαση από τη διερεύνηση ευκαιριών στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων και χρηματοδοτήσιμων έργων, βασισμένων στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και το αμοιβαίο όφελος, συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ τονίστηκε η ιστορική παρουσία και αξιοπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων στη Λιβύη, καθώς και η βούληση για τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων, βιώσιμων εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών.

Η συνάντηση των επιχειρηματικών κοινοτήτων στη Βεγγάζη, σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου οικονομικής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων και της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του φόρουμ, υπεγράφησαν είκοσι ένα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Λιβύης και κορυφαίων ελληνικών εταιρειών, καθώς και του Enterprise Greece. Τα μνημόνια υπέγραψε εκ μέρους του Ταμείου ο γενικός διευθυντής του, Belgasem Haftar.

Οι επιχειρηματικές συμφωνίες στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υλοποίηση έργων υποδομών και βιώσιμης ανάπτυξης.