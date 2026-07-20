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Επιχειρήσεις

CrediaBank – ETEπ: Συμφωνία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ασφάλεια και στην άμυνα, έως 200 εκατ. προς δικαιούχους

Η ΕΤΕπ υπέγραψε την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 50 εκατ. ευρώ
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Chief Corporate Banking Officer CrediaBank – Γιάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ – Ελένη Βρεττού, CEO CrediaBank – Ειρήνη Μποτονάκη, Global Relationship Manager, Banking Sector, Greece & Cyprus Financial Institutions Department της ΕΤΕπ - Μιχάλης Ορφανάκος, Senior Director Corporate Banking Middle Office CrediaBank – Μαριάννα Ναθαναήλ, Επικεφαλής του Γραφείου της Αθήνας της ΕΤΕπ
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Chief Corporate Banking Officer CrediaBank – Γιάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ – Ελένη Βρεττού, CEO CrediaBank – Ειρήνη Μποτονάκη, Global Relationship Manager, Banking Sector, Greece & Cyprus Financial Institutions Department της ΕΤΕπ - Μιχάλης Ορφανάκος, Senior Director Corporate Banking Middle Office CrediaBank – Μαριάννα Ναθαναήλ, Επικεφαλής του Γραφείου της Αθήνας της ΕΤΕπ
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Η CrediaBank και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να ενισχύσουν τη στήριξη επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας στην Ελλάδα.

Όπως ανακοινώθηκε από τις δύο πλευρές, στο πλαίσιο συμφωνίας χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ με την CrediaBank, η ΕΤΕπ υπέγραψε την πρώτη δόση της χρηματοδότησης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία των δύο οργανισμών.

Η συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων προς τις παραπάνω επιχειρήσεις, εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ για την Ασφάλεια και την Άμυνα, και με τη συνεισφορά της και την προβλεπόμενη μόχλευση, η πρωτοβουλία αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικά έως και 200 εκατ. ευρώ προς όφελος των τελικών δικαιούχων.

Η χρηματοδότηση θα διατεθεί μέσω της CrediaBank σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πραγματοποιούν επενδύσεις στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ.

Η πρωτοβουλία θα ενισχύσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ανθεκτικότητάς τους. Παράλληλα, θα στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις και θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

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