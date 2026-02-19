Ένα χρόνο πίσω πάνε οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βόρειου Αιγαίου – Αυξάνεται το κόστος των καλωδίων

Από το 2029 στο 2030 μετατοπίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τροποποίηση του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, που τέθηκε χθες σε συμπληρωματική διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων επαναπρογραμματίζεται για το 2030, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ανεβαίνει από τα 2,048 δισ. ευρώ σε 2,957 δισ. ευρώ.

Όπως τονίζει σχετικά ο διαχειριστής, ο αρχικός προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα, καθώς παράγοντες όπως το κόστος του εφοδιασμού καλωδίων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, τα καλώδια HVDC που θα χρειαστούν για το έργο είχαν υπολογιστεί με βάση το προηγούμενο δεκαετές πρόγραμμα στα 980 εκατ. ευρώ και πλέον η εκτίμηση είναι για 1.361 εκατ. ευρώ, με βάση τις τωρινές συνθήκες στη διεθνή αγορά.

Αντίστοιχα, η διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου μετατίθεται επίσης για το 2030 και ο προϋπολογισμός από 1,246 δισ. ευρώ φτάνει τα 1,425 δισ.

Στην περίπτωση αυτή, προέκυψαν εμπόδια που έχουν να κάνουν με την τοποθεσία της θέσης προσαιγιάλωσης του καλωδίου στη Λέσβο, καθώς η αρχική θέση απορρίφθηκε από τον Στρατό λόγω της εγγύτητας σε πεδίο βολής. Παράλληλα, χρειάστηκε και επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης.

Πέρα από τα δύο παραπάνω έργα, καθυστέρηση προκύπτει και για τη δεύτερη διασύνδεση της χώρας μας με την Ιταλία, που τοποθετείται πλέον στο 2033 από το 2031, έναντι ενός κόστους 950 εκατ. ευρώ, από 606 εκατ. προηγουμένως.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, την ευθύνη στην προκειμένη περίπτωση έχει ο ιταλικός διαχειριστής Terna, που ζήτησε επαναπροσδιορισμό των ετήσιων χρηματορροών και προχώρησε στη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών που χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν.