Enaon: Ενδεχόμενο μειώσεων στα τέλη χρήσης δικτύου από το 2027 

Ένα τόσο εκτεταμένο και φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, όπως αυτό που παρουσίασε χθες (4.12.2025) η Enaon, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για χαμηλότερα τέλη χρήσης δικτύου από τις αρχές του 2027.

Το ενδεχόμενο αυτό ανέδειξε η διευθύνουσα σύμβουλος της Enaon, Barbara Morgante, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εξηγώντας ότι με το νέο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025–2031, θα αυξηθούν οι χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το κόστος λειτουργίας του δικτύου θα επιμερίζεται σε ευρύτερο όγκο κατανάλωσης, δημιουργώντας έτσι περιθώρια για χαμηλότερα τέλη.

Όπως υπογράμμισε η κ. Morgante, η προοπτική μείωσης των χρεώσεων εξαρτάται από μια σειρά κρίσιμων προϋποθέσεων, με πρώτη την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ). Άλλωστε, το τελικό ύψος των τελών δεν διαμορφώνεται αποκλειστικά από την ανάπτυξη του δικτύου, αλλά συνυπολογίζοντας παράγοντες όπως ο συντελεστής απόδοσης (WACC), τα λειτουργικά κόστη, οι αποσβέσεις, αλλά και οι εκκαθαρίσεις προηγούμενων ετών, που συνολικά καθορίζουν το τελικό πλαίσιο τιμολόγησης.

Σημαντικό είναι επίσης ότι οι χρεώσεις διανομής θα παραμείνουν σταθερές για το 2026. Η Enaon σκοπεύει να υποβάλει τον Μάρτιο την πρότασή της για τη νέα ρυθμιστική περίοδο, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.

258.000 νέες συνδέσεις έως το 2030

Όσον αφορά το αναπτυξιακό σχέδιο της εταιρείας για την πενταετία 2026–2030, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη ΡΑΑΕΥ, προβλέπονται επενδύσεις ύψους 693 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων, περίπου 507 εκατ. ευρώ, προορίζεται για την επέκταση και ενίσχυση των δικτύων, ενώ 108 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ψηφιοποίηση του δικτύου και τα υπόλοιπα 78 εκατ. ευρώ σε παρεμβάσεις συντήρησης και τεχνικές αναβαθμίσεις.

Για το ίδιο διάστημα, η εταιρεία σχεδιάζει να εντάξει στο δίκτυο 258.000 νέους καταναλωτές, να προσθέσει περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα νέας υποδομής και να αντικαταστήσει όλους τους υφιστάμενους μετρητές, περίπου 568.000 συσκευές, με «έξυπνους» μετρητές νέας τεχνολογίας.

Επεκτείνεται η τροφοδοσία φυσικού αερίου σε επτά νέες πόλεις

Το 2026 αποτελεί κομβική χρονιά για την Enaon, καθώς προγραμματίζεται η παροχή φυσικού αερίου σε επτά νέες πόλεις: τα Ιωάννινα, την Ηγουμενίτσα, την Άρτα, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο, την Πάτρα και τον Πύργο. Η τροφοδοσία θα γίνεται είτε μέσω αγωγών, είτε μέσω μικρής κλίμακας υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Πέρα από την ενίσχυση της αγοράς φυσικού αερίου, αυτές οι επεκτάσεις δημιουργούν και τις βάσεις για ανάπτυξη του βιομεθανίου, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες εισοδήματος για τον αγροτικό τομέα.

Κατά την περίοδο 2023–2025 το δίκτυο ενισχύθηκε σημαντικά, με περίπου 1.500 επιπλέον χιλιόμετρα να τίθενται σε λειτουργία και 13 νέες πόλεις να συνδέονται με το σύστημα φυσικού αερίου. Στο ίδιο διάστημα, η καταναλωτική βάση αυξήθηκε κατά 67.000 νέους πελάτες.

Σήμερα, το φυσικό αέριο καλύπτει ευρεία γεωγραφική έκταση, με παρουσία σε 52 πόλεις της Αττικής, 14 της Θεσσαλονίκης και 18 της Θεσσαλίας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουν ενταχθεί στο δίκτυο περιοχές όπως η Φλώρινα, η Καστοριά, η Βέροια, η Αλεξάνδρεια, το Καρπενήσι και η Άμφισσα, καθώς και οι βιομηχανικές ζώνες Πάτρας και Ηπείρου, που πλέον τροφοδοτούνται σταθερά με φυσικό αέριο.