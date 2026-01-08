Συμβαίνει τώρα:
Energean: Επιβεβλημένες οι ρυθμιστικές αλλαγές για να υλοποιηθεί η αποθήκη CO2 στον Πρίνο

Τί ζητά η εταιρεία προκειμένου να γίνει πράξη το μεγάλο αυτό έργο
Χάρης Αποσπόρης

Εν αμφιβόλω τίθεται η λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης για την αποθήκη CO2 στον Πρίνο, σύμφωνα με την Energean που είναι ο φορέας εκμετάλλευσης, εκτός αν γίνουν σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές.

Να θυμίσουμε ότι το όλο πρότζεκτ αφορά την αποθήκευση των εκπομπών CO2 από τις ελληνικές βιομηχανίες σε εξαντλημένο κοίτασμα στον Πρίνο στα ανοικτά της Καβάλας. Αυτή την εβδομάδα ολοκληρώθηκε η σχετική διαβούλευση, όπου τόσο οι βιομηχανίες, όσο και η Energean εμφανίστηκαν επικριτικές απέναντι στο πλαίσιο που παρουσίασε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η Energean επισήμανε ότι το σχέδιο τιμολόγησης άλλαξε σημαντικά σε σχέση με την αρχική της πρόταση, μεταβάλλοντας έτσι όλο το επιχειρηματικό μοντέλο της αποθήκης στον Πρίνο.

Εκτιμά ότι η αποσύνδεση της ανάκτησης εσόδων από τη συμβατικά δεσμευμένη χωρητικότητα και η σύνδεσή της με εκτιμώμενους όγκους αποθήκευσης ή με την τεχνική διάρκεια ζωής του έργου αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ως υποδομής πρόσβασης τρίτων τύπου “ship-or-pay” και εισάγει μεταβλητότητα εσόδων που δεν αντανακλά το πραγματικό κόστος κεφαλαίου της επένδυσης.

Επιπλέον, η επέκταση της περιόδου λειτουργίας πέραν του συμβατικού χρονικού ορίζοντα των προϊόντων αποθήκευσης, δημιουργεί ασάφεια ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών, δυσχεραίνει τη σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων και αποδυναμώνει τη ρυθμιστική βεβαιότητα που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της υποδομής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί επίσης η κατάργηση της ρητής αναφοράς στον μηχανισμό αποφυγής υπεραντιστάθμισης και στο κατώτατο όριο WACC που εγκρίθηκε με την απόφαση κρατικής ενίσχυσης. Δημιουργείται, έτσι, αβεβαιότητα ως προς τη συμμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου με το δίκαιο της ΕΕ, συνεχίζει η Energean.

Παράλληλα, η εισαγωγή αυτόματων μηχανισμών αναθεώρησης τιμολογίων και δικαιωμάτων αποχώρησης χρηστών σε περίπτωση περιορισμένης χρήσης της υποδομής αποθήκευσης υπονομεύει την αρχή της κατανομής κινδύνων που διέπει τις υποδομές πρόσβασης τρίτων και μεταφέρει δυσανάλογο όγκο κινδύνου στον φορέα εκμετάλλευσης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η εταιρεία προειδοποιεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν παρέχει την απαιτούμενη νομική και κανονιστική βεβαιότητα για την υλοποίηση μιας επένδυσης μακράς διάρκειας και υψηλής έντασης κεφαλαίου, όπως είναι η αποθήκη στον Πρίνο.

Καταλήγει λέγοντας ότι σε περίπτωση που δεν επανέλθει η αρχική μεθοδολογία τιμολόγησης, τότε διακινδυνεύεται η δυνατότητα λήψης τελικής επενδυτικής απόφασης για το έργο.

