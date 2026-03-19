Energean: Ισχυρά αποτελέσματα για το 2025 – Αναστολή της παραγωγής στο Ισραήλ

Η Energean ανακοίνωσε σήμερα (19.3.2026) το πρωί τα ετήσια αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας Μαθιό Ρήγα, να αναφέρει ότι το 2025 η εταιρεία απέδειξε την ανθεκτικότητά της, ενώ το 2026 ξεκίνησε δυναμικά παρά την προσωρινή αναστολή παραγωγής στο Ισραήλ λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η ασφάλεια παραμένει προτεραιότητα, με στόχο την ασφαλή επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων. Παράλληλα, το 2026 σηματοδοτεί νέα φάση ανάπτυξης για την Energean, με στρατηγικές επενδύσεις, είσοδο σε νέες αγορές όπως η Αγκόλα και έμφαση στη μακροπρόθεσμη αξία.

1. Ανθεκτική επιχειρηματική επίδοση, με έμφαση στην επιχειρησιακή αριστεία

– Ισχυρή επίδοση στην ασφάλεια και μείωση εκπομπών:

Συχνότητα Ατυχημάτων με Απώλεια Χρόνου: 0.20 (2024: 0.35) και Συνολικός Δείκτης Καταγεγραμμένων Ατυχημάτων: 0.40 (2024: 0.52), σημαντικά χαμηλότερα από τους ετήσιους στόχους του Ομίλου.

Ένταση εκπομπών Scope 1 και 2: 7.5 kgCO₂e/boe, μείωση 11% σε ετήσια βάση (2024: 8.4 kgCO₂e/boe).

– Η μέση παραγωγή working interest («W.I.») του Ομίλου το 2025 ήταν 154 kboed (85% φυσικό αέριο), αντανακλώντας ισχυρή επίδοση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ιδίως στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα η παραγωγή του Ομίλου να διαμορφωθεί στο άνω άκρο του αναθεωρημένου εύρους καθοδήγησης των 145–155 kboed. Η παραγωγή του Ομίλου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το 2024, παρά την προσωρινή αναστολή στο Ισραήλ τον Ιούνιο, κατόπιν εντολής του υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών λόγω περιφερειακών γεωπολιτικών εξελίξεων.

– Τα συνολικά έσοδα και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε $1,773 εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDAX σε $1,117 εκατ., σε ευθυγράμμιση με το προηγούμενο έτος, παρά τις προαναφερθείσες γεωπολιτικές προκλήσεις και τις χαμηλότερες τιμές Brent σε ετήσια βάση.

Η ζημία μετά από φόρους αντανακλά έκτακτα μη ταμειακά στοιχεία, κυρίως την απομείωση του Cassiopea και τις σχετικές φορολογικές επιπτώσεις, καθώς και συναλλαγματικές ζημίες λόγω ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

2. Απελευθέρωση πλήρους δυναμικού περιουσιακών στοιχείων για μεγιστοποίηση ταμειακών ροών

Στο Ισραήλ, υπογράφηκαν νέες μακροπρόθεσμες συμβάσεις φυσικού αερίου άνω των $4 δισ. για την τροφοδοσία νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση φυσικού αερίου στη χώρα. Παράλληλα, επενδύσαμε στον νέο εξαγωγικό αγωγό Nitzana για την αύξηση των πωλήσεων, με την ανάπτυξη να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην Αίγυπτο, σταθεροποιήθηκε η θέση των απαιτήσεων σε ετήσια βάση. Μετά τη λήξη της περιόδου, η EGPC γνωστοποίησε στην Energean την πρόθεσή της να μειώσει περαιτέρω το ανεξόφλητο υπόλοιπο απαιτήσεων.

3. Συνεχιζόμενη πειθαρχία στο κόστος και στην κατανομή κεφαλαίου

Δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες λήξεις μετά την αναχρηματοδότηση των έργων και των εταιρικών ομολόγων κατά τη διάρκεια του 2025, καθώς και την μεταγενέστερη παράταση άλλων δανειακών υποχρεώσεων τρίτων και την επανεκκίνηση του κοιτάσματος του Πρίνου στην Ελλάδα.

Αποτελεσματική εκμετάλλευση, με κόστος λειτουργίας (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων) διατηρημένο στα $6/boe σε ετήσια βάση.

Πειθαρχημένο επενδυτικό πρόγραμμα, με $586 εκατ. δαπάνες ανάπτυξης και παραγωγής κατά τη διάρκεια του έτους, εκ των οποίων $331 εκατ. αφορούσαν το Katlan, το κύριο έργο ανάπτυξης, και $51 εκατ. τον εξαγωγικό αγωγό Nitzana.

$221 εκατ. σε μερίσματα επιστράφηκαν στους μετόχους.

«Το 2025 αποδείξαμε την ανθεκτικότητα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, παρά το απαιτητικό περιβάλλον. Επιτύχαμε ισχυρή χρηματοοικονομική και λειτουργική επίδοση και ενισχύσαμε περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη αξία και ορατότητα των ταμειακών ροών του χαρτοφυλακίου μας, υπογράφοντας νέες συμφωνίες πώλησης φυσικού αερίου άνω των $4 δισ. και επενδύοντας σε νέα εξαγωγική υποδομή στο Ισραήλ. Παρότι το 2026 ξεκίνησε δυναμικά, η παραγωγή στο Ισραήλ έχει προσωρινά ανασταλεί μετά από κυβερνητική εντολή λόγω της πρόσφατης γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η ασφάλεια των ανθρώπων μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα. Βρισκόμαστε σε στενή και συνεχή επικοινωνία με τις αρχές ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες μπορούν να επανεκκινήσουν με ασφάλεια το συντομότερο δυνατόν. Το 2026 αποτελεί σημείο καμπής για την εταιρεία, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Η στρατηγική μας για εξαγορές και συγχωνεύσεις παραμένει προσανατολισμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διαφοροποίηση, με αυστηρή κεφαλαιακή πειθαρχία και δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Αυτό είναι ήδη εμφανές μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εισόδου της ExxonMobil στο Block 2 στην Ελλάδα. Η είσοδός μας στην υπεράκτια αγορά της Αγκόλας αποτελεί το πρώτο βήμα σε αυτό το νέο κεφάλαιο ανάπτυξης στη Δυτική Αφρική. Είναι μια περιοχή πλούσια σε δυνατότητες, με πολλαπλές ευκαιρίες για δημιουργία αξίας, τόσο μέσω άμεσης βελτιστοποίησης κόστους και παραγωγής όσο και μέσω μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών επιλογών. Αν και η Αγκόλα αποτελεί σημαντικό ορόσημο, είναι μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε ενεργά πρόσθετες ευκαιρίες και στις υφιστάμενες χώρες δραστηριοποίησής μας, όπου διαθέτουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως έμπειρος φορέας εκμετάλλευσης. Είμαι βέβαιος ότι είμαστε σε εξαιρετική θέση να υλοποιήσουμε την επόμενη φάση της πορείας μας, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας.