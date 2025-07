Έως 25 Ιουλίου θα παραμείνουν ενεργές οι αιτήσεις για τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2025»: 300.000 ευρώ για την επόμενη μεγάλη ιδέα

Αν έχετε μια ιδέα που εξελίσσεται ήδη σε επιχείρηση, τώρα είναι η στιγμή να τη διεκδικήσετε. Γιατί οι ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο χρειάζονται στήριξη – και φέτος, αυτή φέρει την υπογραφή του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου.

Με έπαθλο που φτάνει τα 300.000 ευρώ – το μεγαλύτερο στην ιστορία του θεσμού – τα φετινά «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου» επιστρέφουν για 16η συνεχή χρονιά, δίνοντας ξανά το πιο ουσιαστικό κίνητρο στους νέους επιχειρηματίες της Ελλάδας: την πίστη ότι η καινοτομία και η σκληρή δουλειά επιβραβεύονται.

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει και θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι και την Πέμπτη 25 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους διαδικτυακά, μέσω της επίσημης φόρμας συμμετοχής έως και τις 25 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια, τη διαδικασία και προηγούμενους νικητές μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέες και νέους που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα και επιθυμούν να ενισχύσουν την προσπάθειά τους, διευρύνοντας τη δυναμική της επιχείρησης τους, μέσα από ένα θεσμό που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα περισσότερα από 1.800.000€ σε 56 επιχειρήσεις, οι οποίες κατάφεραν να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στην ελληνική αγορά.

To Stelios Philanthopic Foundation του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου στηρίζει αδιάλειπτα από το 2008 τη νεανική επιχειρηματικότητα στη χώρα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της βιώσιμης απασχόλησης. Φέτος, τρεις επιχειρήσεις θα μοιραστούν το ποσό των 300.000€: 150.000€ για τον πρώτο νικητή, 100.000€ για τον δεύτερο και 50.000€ για τον τρίτο, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα για νέες επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα που προσφέρεται στους νικητές – εφόσον το επιθυμούν – να ενταχθούν στο δίκτυο των easy brands, διευρύνοντας σημαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης τους, όπως και τη δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνείς αγορές αλλά και τις πιθανότητες αναγνωρισιμότητας. Παράλληλα, μέσα από τη διοργάνωση της απονομής, οι επιχειρήσεις αποκτούν ισχυρή προβολή και το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, αλλά και της επενδυτικής κοινότητας.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα, με τον ίδιο τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου –επιχειρηματία και ιδρυτή των εμπορικών σημάτων easy (easy family of brands – www.easygroup.com.gr) – να απονέμει τα βραβεία στους νικητές και να συνομιλεί μαζί τους για τις προκλήσεις, τα σχέδιά τους και την πορεία τους στο ελληνικό επιχειρείν.

Ακόμα, έχει ξεχωριστή σημασία να θυμίσουμε επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα πρωταγωνιστούν στον τομέα τους και οι οποίες ξεκίνησαν από τα «Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας», όπως οι Ferryhopper, Cinobo, Enaleia, Ancient Greek Sandals, Sun of a Beach, Vendora.gr, ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ και See You Soon. Ορισμένες από αυτές, μάλιστα, έχουν καταφέρει να επεκταθούν διεθνώς, να αυξήσουν σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους και να καθιερωθούν στην αγορά, αποδεικνύοντας την ουσιαστική επιρροή που μπορεί να έχει η σωστή υποστήριξη στην αρχή μιας διαδρομής.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι ψηφιακή και ιδιαίτερα φιλική προς τους χρήστες, επιτρέποντας σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την αίτησή του γρήγορα και εύκολα, από την άνεση του γραφείου του και του υπολογιστή του. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από ειδική επιτροπή που απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση πρέπει να είναι νεοφυής, να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, να έχει ιδρυθεί από έναν ή περισσότερους νέους επιχειρηματίες μέχρι 34 ετών και να παρουσιάζει αναπτυξιακή δυναμική, καινοτομία και κοινωνικό αποτύπωμα.

Μπείτε τώρα στη σελίδα του διαγωνισμού μέχρι τις 25 Ιουλίου και κάντε με απλό και εύκολο τρόπο τη δική σας αίτηση γιατί καμιά φορά μία καλή ιδέα αρκεί για να δει κανείς όλα του τα όνειρα να γίνονται πραγματικότητα.

