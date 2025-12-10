Επιχειρήσεις

Επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ από τη Hengas για το δίκτυο φυσικού αερίου σε Μακεδονία και Πελοπόννησο

Έμφαση και στα ανανεώσιμα αέρια δίνει το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης
Χάρης Αποσπόρης

Στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου της Hengas κατά τα έτη 2026-2030 στοχεύει το νέο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Hengas έχει αναλάβει το δίκτυο φυσικού αερίου σε 14 Δήμους της Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, αφορά τις Δεσκάτη, Παιονία, Πολύγυρο, Έδεσσα, Νάουσα, Σκύδρα, Τρίπολη, Κόρινθο, Μεγαλόπολη, Βελβεντό, Βόιο, Σερβιά, Καλαμάτα και Νέα Προποντίδα.

Βάσει του νέου σχεδίου, προβλέπονται συνολικές επενδύσεις 30,2 εκατ. ευρώ στην πενταετία, εκ των οποίων 12 εκατ. για το δίκτυο χαμηλής πίεσης.

Με τον τρόπο αυτό θα εγκατασταθούν 173χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης και 16,5 χλμ μέσης πίεσης, όπως και 16.250 μετρητές. Επίσης, περιλαμβάνεται η εγκατάσταση 8 σταθμών αποσυμπίεσης CNG, όπως και επτά μετρητικοί και ρυθμιστικοί σταθμοί.

Παράλληλα, η Hengas στέκεται στο γεγονός ότι με την εφαρμογή του νέου προγράμματος, η μέση χρέωση δικτύου διανομής πρόκειται να μειωθεί κατά 20% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα 2025-2029.

Σημαντικό είναι επίσης ότι όλα τα νέα δίκτυα έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατά με την έγχυση και διανομή βιομεθανίου, προκειμένου να υποδεχτούν αυτό το νέο πράσινο καύσιμο όταν θα ξεκινήσει η παραγωγή του στη χώρα μας.

Τέλος, η Hengas δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει στο δίκτυό της και το υδρογόνο, μόλις ολοκληρωθεί το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

