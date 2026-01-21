Εργαλείο για να βρίσκει εργατικά χέρια η βιομηχανία της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας

Το jobs.sbtse.gr είναι ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που στοχεύει στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με το ανθρώπινο δυναμικό σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.



Σε μια περίοδο όπου η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΘΣΕ) επενδύει σε πρακτικές και άμεσα αξιοποιήσιμες λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η πλατφόρμα jobs.sbtse.gr έρχεται να απαντήσει σε αυτό το κενό στην Κεντρική Ελλάδα, δημιουργώντας ένα ανοιχτό και λειτουργικό περιβάλλον για επιχειρήσεις και υποψηφίους.



Μέσω της πλατφόρμας, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημοσιεύουν αγγελίες εργασίας και να προβάλλουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν προφίλ και να υποβάλλουν το βιογραφικό τους, διευρύνοντας τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες σε ένα ευρύτερο περιφερειακό οικοσύστημα.



Η πλατφόρμα λειτουργεί υπό τη διαχείριση του ΣΒΘΣΕ, με σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, σαφές κανονιστικό πλαίσιο και Όρους Χρήσης που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την ορθή χρήση της πλατφόρμας, τόσο για τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητά τους όσο και για τους τους υποψηφίους και την ενίσχυση της απασχόλησης σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.