Εθνική Τράπεζα: Πρόταση εξαγοράς ομολόγων αξίας 500 εκατ. ευρώ με την προϋπόθεση νέας έκδοσης

Σταθερό επιτόκιο 7,25% με λήξη το 2027
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
( ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI )

Πρόταση εξαγοράς για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 7,250% με λήξη το 2027 ανακοίνωσε σήμερα (26.1.2026) η Εθνική Τράπεζα, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης Νέας Έκδοσης.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την εκκίνηση, την 26 Ιανουαρίου 2026, προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών σε σχέση με τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 7,250% και αφορά τις ομολογίες με ISIN XS2558592932.

Η Τράπεζα περαιτέρω ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση νέας σειράς, εκπεφρασμένων σε ευρώ, ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας MREL υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών GlobalMedium Term Note Programme συνολικού ποσού 5 δισ. ευρώ της τράπεζας, η οποία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

Μάλιστα, θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Νέων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η αποδοχή αγοράς από τον Προτείνοντα εγκύρως προσφερόμενων Ομολογιών στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προτείνοντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης).

Ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Natixis και Banco Santander S.A είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής στην Πρόταση Εξαγοράς ή για την απόκτηση Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εντός της οποίας, ή προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο, είναι παράνομο να απευθυνθεί ή να ληφθεί τέτοια πρόσκληση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

