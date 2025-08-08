Fashion City Outlet στη Λάρισα: Εξαγοράστηκε από την εταιρεία ΤΑΛΙΜΑ

Την εξαγορά του Fashion City Outlet στη Λάρισα ανακοίνωσε η εταιρεία real estate του Ομίλου Κωνσταντίνου, ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευσης της ΤΑΛΙΜΑ για διαρκή επέκταση στην ελληνική αγορά και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον κλάδο του εμπορικού real estate.

Με τη νέα επένδυση, η ΤΑΛΙΜΑ ΑΕ σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του Fashion City Outlet, αναβαθμίζοντας τις υποδομές και ενισχύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και των εμπορικών συνεργατών. Ο στόχος είναι η δημιουργία πολυλειτουργικών χώρων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες κι εξελίξεις της αγοράς προσφέροντας ολοκληρωμένες εμπειρίες στον επισκέπτη.

Η επένδυση, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη που δεν περιορίζονται μόνο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά θα συμβάλλει και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας.