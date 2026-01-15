ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί ορίζει τιμή-στόχο στα 49 ευρώ η Santander

Αν και έχει καταγράψει ισχυρές επιδόσεις την τελευταία πενταετία, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου, καθώς όπως εκτίμησε η ισπανική τράπεζα Santander η αγορά δεν έχει αποτιμήσει πλήρως τις προοπτικές του χαρτοφυλακίου υποδομών του ομίλου.

Με σύσταση Outperform και τιμή στόχο στα 49 ευρώ, η Santander βλέπει ανοδικό περιθώριο πάνω από 90% για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την οποία ξεκινά κάλυψη σημειώνοντας ότι τα τρέχοντα επίπεδα τιμών δεν αντανακλούν την πραγματική αξία της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισπανική τράπεζα βλέπει την αποτίμηση στα 62 ευρώ στο bull case σενάριο ενώ ακόμη και στο bear case σενάριο βλέπει την τιμή στα 30 ευρώ (η μετοχή έκλεισε χθες 14.1.2026 στα 27,54 ευρώ).

Η Santander αναφέρεται στο γεγονός ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ελληνικό όμιλο ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υποδομών μεταφορών, ο οποίος βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, μετά την πώληση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ το δ’ τρίμηνο του 2024 και μετέπειτα την προσθήκη σειράς έργων ενώ συνεχίζει την ανάπτυξη νέων υποδομών μεταφορών την περίοδο 2026–2030.

Η ισπανική τράπεζα δίνει έμφαση, μεταξύ άλλων, στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων του ομίλου, από την Αττική Οδό, τη Νέα Οδό, την Κεντρική και Ολυμπία Οδό μέχρι την Εγνατία, καθώς και τους δύο υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμους στη Βόρεια Κρήτη. Χάρης και στην αξιοποίηση του τρίτου κύματος ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να διαχειρίζεται περίπου 85% της κυκλοφορίας των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων με διόδια, χαρτοφυλάκιο που αντιπροσωπεύει περίπου 75% της εύλογης αξίας του ομίλου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε διπλασιασμό EBITDA και μερισμάτων, με ορίζοντα το 2030 και το 2031 αντίστοιχα.

Ας σημειωθεί ότι πέρα από τους αυτοκινητόδρομους η Santander σημειώνει και άλλες παραχωρήσεις αναφερόμενη ειδικότερα στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης -όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχει 32,46%, το οποίο θα εξυπηρετεί διπλάσια ταξιδιωτική κίνηση από το αεροδρόμιο "Ν. Καζαντζάκης", όταν θα τεθεί σε λειτουργεία το 2027-2028.