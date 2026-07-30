ΓΣΕΕ: Παρέμβαση για τους 170 εργαζόμενους της MERE μετά το λουκέτο στα 11 καταστήματα

Με ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, σήμερα (30.7.2026), ζητά από την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 170 εργαζόμενων της ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ MERE, μετά την απόφαση της Torg Hellas, θυγατρικής της αλυσίδας hard discount, να θέσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας και τα 11 καταστήματά της στην Ελλάδα, επικαλούμενη τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία.

Όπως έγινε γνωστό χθες (29.7.2026), η hard discount αλυσίδα σούπερ μάρκετ MERE στην Ελλάδα, έκλεισε και τα 11 καταστήματά της, μετά την εφαρμογή της 21ης δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας,

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Η MERE, ήρθε στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας -το φθινόπωρο του 2020- με το φιλόδοξο σχέδιο του επιτελείου της στη Ρωσία να αναπτύξει δίκτυο 80 καταστημάτων, έφτασε να ελέγχει μόλις 11, σχεδόν 6 χρόνια μετά την ενεργοποίηση της δραστηριότητας από την Torg Hellas. Να σημειωθεί ότι η ένταξη του Σεργκέι Σνάιντερ, συνιδρυτή της Svetofor που είναι η μητρική της Torg Hellas, στο 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, ανάγκασε την εταιρεία να κατεβάσει ρολά στα 11 καταστήματά της όπου απασχολούσε σχεδόν 170 εργαζόμενους. Η εκπτωτική αλυσίδα είχε προετοιμάσει την είσοδό της στην Ελλάδα από την περίοδο του δεύτερου lockdown, το φθινόπωρο του 2020, θέτοντας στόχο, με βάση το αρχικό business plan, τα 80 σούπερ μάρκετ MERE.

Όπως λοιπόν τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, η απόφαση της εταιρείας δημιουργεί καθεστώς αβεβαιότητας για τους εργαζόμενους, καθώς δεν είναι γνωστό πότε και με ποιο νομικό πλαίσιο θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα.

Η Συνομοσπονδία αναφέρει ακόμη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει από τους εργαζόμενους, η εταιρεία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της, ωστόσο η αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας προκαλεί ανησυχία για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την προστασία της απασχόλησης, ενώ επισημαίνει ότι, σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα των περιοχών όπου λειτουργούν καταστήματα της MERE, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συμβάλει στις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης υπέρ των εργαζομένων.