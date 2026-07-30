Συμβαίνει τώρα:
Επιχειρήσεις

ΓΣΕΕ: Παρέμβαση για τους 170 εργαζόμενους της MERE μετά το λουκέτο στα 11 καταστήματα

Η Συνομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας μετά το κλείσιμο των 11 καταστημάτων της ρωσικής αλυσίδας στην Ελλάδα
MERE discounter chain stores, Ruma, Serbia - Low prices every day. Facade of the supermarket with logo and brand MERE. Food and household goods at cheap prices.
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, σήμερα (30.7.2026), ζητά από την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 170 εργαζόμενων της ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ MERE, μετά την απόφαση της Torg Hellas, θυγατρικής της αλυσίδας hard discount, να θέσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας και τα 11 καταστήματά της στην Ελλάδα, επικαλούμενη τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία.

Όπως έγινε γνωστό χθες (29.7.2026), η hard discount αλυσίδα σούπερ μάρκετ MERE στην Ελλάδα, έκλεισε και τα 11 καταστήματά της, μετά την εφαρμογή της 21ης δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας,

Η MERE, ήρθε στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας -το φθινόπωρο του 2020- με το φιλόδοξο σχέδιο του επιτελείου της στη Ρωσία να αναπτύξει δίκτυο 80 καταστημάτων, έφτασε να ελέγχει μόλις 11, σχεδόν 6 χρόνια μετά την ενεργοποίηση της δραστηριότητας από την Torg Hellas. Να σημειωθεί ότι η ένταξη του Σεργκέι Σνάιντερ, συνιδρυτή της Svetofor που είναι η μητρική της Torg Hellas, στο 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, ανάγκασε την εταιρεία να κατεβάσει ρολά στα 11 καταστήματά της όπου απασχολούσε σχεδόν 170 εργαζόμενους. Η εκπτωτική αλυσίδα είχε προετοιμάσει την είσοδό της στην Ελλάδα από την περίοδο του δεύτερου lockdown, το φθινόπωρο του 2020, θέτοντας στόχο, με βάση το αρχικό business plan, τα 80 σούπερ μάρκετ MERE.

Όπως λοιπόν τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, η απόφαση της εταιρείας δημιουργεί καθεστώς αβεβαιότητας για τους εργαζόμενους, καθώς δεν είναι γνωστό πότε και με ποιο νομικό πλαίσιο θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα.

Η Συνομοσπονδία αναφέρει ακόμη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει από τους εργαζόμενους, η εταιρεία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της, ωστόσο η αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας προκαλεί ανησυχία για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την προστασία της απασχόλησης, ενώ επισημαίνει ότι, σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα των περιοχών όπου λειτουργούν καταστήματα της MERE, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συμβάλει στις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης υπέρ των εργαζομένων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
113
104
83
62
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Ανατολική Αττική: 450 χλμ αγωγών αποχέτευσης ήδη κάτω από τους δρόμους – Το μεγαλύτερο έργο αποχέτευσης της χώρας αποκτά απτή διάσταση
Με 14.000 διακλαδώσεις κατασκευασμένες και 70 ενεργά σημεία παρέμβασης σε πέντε Δήμους, η Ανατολική Αττική περνά από τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική εκκρεμότητα στη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση της Ελλάδας
Εργασίες Κατασκευής Σήραγγας του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας - Πικερμίου - Σπάτων - Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ
5
Newsit logo
Newsit logo