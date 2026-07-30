Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της Skroutz από την Blackstone

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε σήμερα (30.7.2026) την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία Blackstone επί της εταιρείας Skroutz.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Να σημειωθεί ότι η Blackstone στις 11 Μαΐου συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην πλατφόρμα Skroutz εξαγοράζοντας μετοχές από τη συμμετοχή της CVC Capital Partners και ενισχύοντας έτσι το αποτύπωμά της στη χώρα.