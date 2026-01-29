Επιχειρήσεις

H&M: Ανθεκτικά κέρδη παρά τις πιέσεις στις πωλήσεις

Ξεπέρασαν τις προβλέψεις τα λειτουργικά αποτελέσματα του δ΄ τριμήνου – Προσεκτικές εκτιμήσεις για την έναρξη του νέου έτους
Close up of the logo for the H&M store in Milan, Italy. H&M is a Swedish clothing company with over 2,200 stores worldwide.
Καλύτερα των εκτιμήσεων κινήθηκαν τα αποτελέσματα δ΄ τριμήνου της H&M, με τη σουηδική εταιρεία ένδυσης να ανακοινώνει αύξηση των κερδών της.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα (29.1.2026), τα λειτουργικά κέρδη της εταιρεία ένδυσης διαμορφώθηκαν σε 6,36 δισ. σουηδικές κορώνες (723,5 εκατ. δολάρια), από 4,62 δισ. κορώνες την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς δημοσκόπηση της FactSet προέβλεπε λειτουργικά κέρδη 5,83 δισ.

Παράλληλα, οι οργανικές πωλήσεις της εταιρείας κατέγραψαν αύξηση 2% στο τρίμηνο, σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Η επίδοση αυτή καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι ο όμιλος διέθετε 4% λιγότερα καταστήματα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Προσεκτικές προβλέψεις για το νέο έτος

Για την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, η H&M εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις της περιόδου Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, που αντιστοιχεί στους πρώτους μήνες του α΄ τριμήνου, θα υποχωρήσουν κατά 2%

Η διοίκηση αποδίδει τη μείωση αυτή εν μέρει στις ιδιαίτερα ισχυρές πωλήσεις της εβδομάδας της Black Friday στα τέλη Νοεμβρίου, οι οποίες οδήγησαν σε πιο υποτονική καταναλωτική ζήτηση τον Δεκέμβριο.

Επιχειρήσεις
