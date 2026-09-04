H Volkswagen «κόβει» 100.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2030, μειώνει μοντέλα και επανεξετάζει την παραγωγή 4 εργοστασίων

Το διοικητικό συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απώλειες 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας, ενώ θα αξιολογηθούν νέες χρήσεις για 4 γερμανικά εργοστάσια, σύμφωνα με το BBC.

Αυτή η απόφαση ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η Volkswagen σχεδιάζει να περικόψει έως το 2030 σε 100.000.

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Ο όμιλος που ελέγχει μάρκες όπως Audi, Porsche, Skoda καθώς και τη μάρκα VW ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι θα περικόψει 50.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η κίνηση αυτή αποτελεί ισχυρό μήνυμα για το μέλλον της εταιρείας, η οποία «αναλαμβάνει την ευθύνη για ολόκληρο το εργατικό δυναμικό» της, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της VW, Όλιβερ Μπλουμ, σε ανακοίνωσή του.

Η κατασκευάστρια εταιρεία των Beetle έχει πληγεί από την πτώση κερδών και πωλήσεων λόγω του έντονου ανταγωνισμού, ιδίως από κινεζικές μάρκες.

Η VW θα δώσει επίσης προτεραιότητα σε άλλα οχήματα που θα ευνοήσουν τη μείωση του κόστους, σύμφωνα με τον Όλιβερ Μπλουμ. Μια «προσαρμογή του εργατικού δυναμικού είναι απαραίτητη» για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, η οποία αντιμετωπίζει μεταβαλλόμενη ζήτηση και τεχνολογικές αλλαγές, είπε.

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Η εταιρεία εξετάζει επίσης το μέλλον των εργοστασίων της στο Έμντεν, το Τσβίκαου, το Ανόβερο και το Νέκαρσουλμ, όπου έχει δηλώσει ότι η παραγωγική ικανότητα υπερβαίνει τη ζήτηση.

Η αναδιάρθρωση σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην 89χρονη ιστορία της VW. Απασχολούσε το 2025 περισσότερους από 660.000 ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ μεταξύ των εμπορικών σημάτων της περιλαμβάνονται επίσης οι Seat, Bentley και Lamborghini.

Βουτιά σε πωλήσεις και κέρδη

Τα κέρδη της VW έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, λόγω της πτώσης των πωλήσεων στην Κίνα, η οποία κάποτε ήταν μία από τις μεγαλύτερες αγορές της.

Οι πωλήσεις έχουν επίσης μειωθεί στις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω του αντίκτυπου των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων που εισήγαγε η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνονται επιθετικά καθώς εισάγουν νέες τεχνολογίες, επωφελούμενες παράλληλα από το χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία χρόνια, εταιρείες όπως η BYD, έχουν δει τις πωλήσεις τους να αυξάνονται απότομα σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νοτιοανατολική Ασία.

Πάντως οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας καλλιέργησαν προσδοκίες. Οι μετοχές της Volkswagen, εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, έκλεισαν με άνοδο 7,9% μετά την είδηση, αντανακλώντας την ανακούφιση για την αποφυγή μιας κλιμάκωσης της κρίσης στη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης.