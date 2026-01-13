HELLENiQ Energy: Επανεκκίνηση μετά από 13 χρόνια για τον αγωγό πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

Μετά από 13 χρόνια αδράνειας, ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου κίνησης (diesel) Vardax επέστρεψε σε λειτουργία την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2026, όπως ανέφερε χθες (12.1.2026) ο CEO της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης.

Ο αγωγός, συνολικού μήκους περίπου 213 χιλιομέτρων, συνδέει το διυλιστήριο της Helleniq Energy στη Θεσσαλονίκη με τα διυλιστήρια της ΟΚΤΑ στη Βόρεια Μακεδονία και διαθέτει μέγιστη δυναμικότητα μεταφοράς 2,5 εκατ. τόνων diesel ετησίως.

Η επαναλειτουργία του αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και τη διείσδυση της Ελλάδας στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη μείωση του κόστους εφοδιασμού στην περιοχή.

Τι στοχεύει ο όμιλος για το 2026

Η έναρξη του project στη Βουλγαρία, η ολοκλήρωση των έργων αποθήκευσης ενέργειας στη Θεσσαλονίκη και τη Φλώρινα και η εκκίνηση, προς το τέλος της χρονιάς, ενός αιολικού πάρκου στη Ρουμανία αποτελούν τους βασικούς στόχους της Helleniq Energy για το 2026.

Σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης, προτεραιότητα του Ομίλου αποτελεί το έργο στη Βουλγαρία, ένα υβριδικό φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 123 MW με RTB BESS 90 MW / 180 MWh, το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027, αν και υπάρχει το ενδεχόμενο μικρής παράτασης.

Στη Ρουμανία, παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επίσης σημαντικό αιολικό έργο στην περιοχή Γκαλάτι της Ανατολικής Ρουμανίας, αδειοδοτημένης ισχύος 96 MW. Το έργο εξαγοράστηκε από την OX2 και βρίσκεται υπό κατασκευή, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Όσον αφορά τα έργα αποθήκευσης, με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα αναμένεται καθυστέρηση τουλάχιστον δύο έως τριών μηνών, μεταθέτοντας τον χρονικό ορίζοντα στα τέλη του 2028. «Είμαστε σε καλό δρόμο. Οι μπαταρίες έχουν ήδη φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Το ζήτημα παραμένει η ολοκλήρωση της διασύνδεσης, καθώς απαιτούνται τροποποιήσεις στο κύκλωμα της περιοχής. Στόχος είναι να είμαστε έτοιμοι έως τα τέλη Μαρτίου, ενδεχομένως με μικρή παράταση, αλλά προχωρούμε κανονικά. Το έργο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, μετά τις απαιτούμενες ενέργειες του ΑΔΜΗΕ», ανέφεραν στελέχη της διοίκησης.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος διαχειρίζεται σήμερα χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άνω των 6 GW σε αγορές όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία, με ισορροπημένο μείγμα τεχνολογιών τα φωτοβολταϊκά, τα αιολικά και τα έργα αποθήκευσης ενέργειας, τόσο πίσω από τον μετρητή όσο και αυτόνομα συστήματα μπαταριών.

Πώς προχωρά το Green Hub North

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο Green Hub North, ένα φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 250 MW στην περιοχή του Κιλκίς, το οποίο σε πρώτη φάση, με την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης, θα καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης.

Σε επόμενο στάδιο προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρολύτη για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και, ενδεχομένως, πράσινης αμμωνίας, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούνται είτε ως καύσιμα είτε ως βιομηχανικές πρώτες ύλες.

Το έργο βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται έως το τέλος του έτους. Η πρώτη φάση (φωτοβολταϊκό και μπαταρία) υπολογίζεται στα 200–250 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος, μαζί με τις μονάδες υδρογόνου, ενδέχεται να προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί προμελέτη, αλλά οι αναλυτικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πηγές σημειώνουν ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο έργο, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό. «Το έργο θα δώσει ουσιαστικά νέα ζωή στο διυλιστήριο, καθώς θα αποκτήσει πράσινη παραγωγή. Το βασικό ζήτημα σήμερα για το πράσινο υδρογόνο είναι η απουσία αγοράς. Σε πρώτη φάση επιδιώκουμε την ενεργειακή αυτονόμηση και το “πρασίνισμα” του διυλιστηρίου κατά 70%, και στη συνέχεια την ανάπτυξη υδρογόνου και ενδεχομένως αμμωνίας. Αν ληφθεί η απόφαση στο τέλος του έτους, απαιτείται περίπου μία διετία, άρα ο ορίζοντας ολοκλήρωσης τοποθετείται στα τέλη του 2028», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Πέραν της Θεσσαλονίκης, η Helleniq Energy έχει εξασφαλίσει όρους σύνδεσης για μεγάλο έργο αποθήκευσης στη Φλώρινα, ισχύος 50 MW / 200 MWh, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδότησης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το ερχόμενο καλοκαίρι. Η επένδυση αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου στη Δυτική Μακεδονία.

Σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων, ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027 αναμένεται να προχωρήσει η ερευνητική γεώτρηση στο «οικόπεδο 2» του Ιονίου, όπου συμμετέχει η ExxonMobil με ποσοστό 60% στην κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy. «Αν προχωρήσει η γεώτρηση και υπάρξουν ευρήματα, αυτό αναμορφώνει συνολικά την εικόνα για τη χώρα», σημείωσε, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν και οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης.

Η νέα 10ετής συμφωνία με την bp

Έως το 2035 ανανέωσαν τη συνεργασία τους η Helleniq Energy και η bp, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και στρατηγική συνέχεια του brand της bp στην Ελλάδα.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2009, όταν η Helleniq Energy απέκτησε την bp Hellas SA Oil Trading και τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του brand bp στην ελληνική αγορά λιανικής καυσίμων.

Σήμερα, το δίκτυο πρατηρίων που φέρει το εμπορικό σήμα της bp στην Ελλάδα ξεπερνά τα 700 πρατήρια πανελλαδικά, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της bp στην παραγωγή καυσίμων με την εμπορική εμπειρία και το επενδυτικό πλάνο της Helleniq Energy.

«Είναι ίσως η μόνη σύμβαση στην Ευρώπη που η bp δέχθηκε να ανανεώσει», ανέφερε χθες ο κ. Σιάμισιης, προσθέτοντας ότι «το έκανε επειδή θεωρούμε πως η εταιρεία μας διαθέτει τα απαραίτητα standards για να διατηρεί το σήμα εκεί που το θέλουμε».