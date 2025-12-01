Επιχειρήσεις

Η απάντηση των ΕΛΤΑ για για δημοσίευμα περί αυξήσεων μισθών σε στελέχη

Σημερινό δημοσίευμα έκανε λόγο για αυξήσεις στις αμοιβές στελεχών της εταιρείας
ΕΛΤΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) διαψεύδουν δημοσίευμα το οποίο έκανε λόγο για νέες αυξήσεις σε μισθούς στελεχών τους. 

«Δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ», τονίζουν με σημερινή (1.12.2025) ανακοίνωσή τους τα ΕΛΤΑ, απαντώντας σε δημοσίευμα που έκανε λόγο για αυξήσεις στους μισθούς στελεχών της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σε συνέχεια σημερινού δημοσιεύματος, τα ΕΛΤΑ απαντούν τα παρακάτω:

Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας.

Οι προτάσεις, που είχαν κατατεθεί, αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι’ αυτό οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Η ελληνική OCM στο Top 10 της αγοράς CTV στις ΗΠΑ
Η παρουσία της OCM ανάμεσα σε διεθνείς ηγέτες του κλάδου, με πολυετή ιστορία, τεράστιο μέγεθος και εισηγμένες στο Nasdaq, αποτελεί κομβικό ορόσημο για την εξάπλωσή της στον χώρο του CTV
OCM logo
Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Έρχονται μεγάλες επενδύσεις στα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Οι στόχοι που έχουν τεθεί βάσει του εθνικού σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, όσον αφορά το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, θα επιτευχθούν πριν το 2030, εφόσον συνεχιστεί η σύνδεση νέων ΑΠΕ, τονίζει ο κ. Μανουσάκης
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης κατά τη συζήτηση με θέμα την Ενεργειακή Ασφάλεια με τη συμμετοχή των κ.κ. Ανδρέα Σιάμισιη (HELLENiQ ENERGY) και Π.έτρου Τζαννετάκη (Motor Oil Hellas)
Η LAMDA Development υπογράφει στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο TheEllinikon
Στην πρώτη «έξυπνη» πόλη στην Ευρώπη που σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή, κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες θα απολαμβάνουν πρότυπες και καινοτόμες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες εντός της ανάπτυξης
Η LAMDA Development υπογράφει στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο TheEllinikon
Newsit logo
Newsit logo