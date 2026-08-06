Η Apollo Global εξαγοράζει την EasyJet με 7,7 δισ. δολάρια

Η Apollo Global Management βρίσκεται μια ανάσα από το να εξαγοράσει τη βρετανική αεροπορική εταιρεία EasyJet, με το ποσό να φτάνει τα 7,7 δισ. δολάρια.

Η αποχώρηση της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Castlelake από τη διεκδίκηση της EasyJet, αφήνει την Apollo Global Management να παίζει μόνη της για την εξαγορά της αεροπορικής εταιρείας.

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Βάσει των όρων της συμφωνίας, οι επενδυτές της EasyJet θα λάβουν 7,15 λίρες ανά μετοχή (9,63 δολάρια), ποσό που αντιστοιχεί σε premium 54% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της 27ης Φεβρουαρίου — της τελευταίας εργάσιμης ημέρας πριν από την έναρξη της τρέχουσας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Apollo υπέβαλε πρόταση τον περασμένο μήνα, μόλις λίγες ημέρες αφότου η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνήσει κατ’ αρχήν με την προσφορά της Castlelake, η οποία αποτιμούσε την EasyJet στα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg. Η τελευταία προσφορά της Castlelake ανερχόταν στις 6,90 λίρες ανά μετοχή, αποτιμώντας την EasyJet σε περίπου 5,5 δισ. λίρες.

Το ενδιαφέρον από εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων έχει συμβάλει στην άνοδο της μετοχής της EasyJet το τελευταίο διάστημα, η οποία σημείωσε αύξηση σχεδόν 50% στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης στο Λονδίνο.

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Τι δηλώνει ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου

Ο ιδρυτής της EasyJet, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, χαιρετίζει τις στρατηγικές προθέσεις της Apollo για την EasyJet και επισημαίνει ότι ο ίδιος και η οικογένεια του θα διατηρήσουν τις θέσεις που έχουν στην εταιρεία.

«Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης της πρότασης της Apollo, η οικογένειά μου και εγώ αποφασίσαμε να στηρίξουμε την προτεινόμενη εξαγορά, όπως αυτή ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της easyJet. Παράλληλα, θα παραμείνουμε μέτοχοι στην ιδιωτική εταιρεία που θα προκύψει μετά την αποχώρηση της easyJet από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η αφετηρία για τη δημιουργία του easy family of brands ξεκίνησε το 1994, όταν, σε ηλικία 27 ετών, ξεκίνησα την easyJet, το πρώτο από τα brands της οικογένειας easy. Το 2000 προχώρησα στην εισαγωγή της easyJet plc στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την επέκταση του στόλου της εταιρείας, ο οποίος από 19 αεροσκάφη τότε αριθμεί σήμερα περίπου 356.

Την ίδια περίοδο έλαβα τη στρατηγική απόφαση να διατηρήσω την ιδιοκτησία του εμπορικού σήματος easyJet μέσω της ιδιωτικής μου εταιρείας, της easyGroup Ltd. Η ιδιοκτησία του easy family of brands έχει δημιουργήσει για εμένα μία σταθερή ροή εσόδων τα τελευταία 26 χρόνια, την οποία πλέον μπορώ και αξιοποιώ για τη χρηματοδότηση του κοινωφελούς έργου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου.

Χαιρετίζω τις στρατηγικές προθέσεις της Apollo για την easyJet, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης για την εταιρεία. Το γεγονός ότι η Apollo, ένας από τους πλέον ισχυρούς και έμπειρους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, αποφάσισε να στηρίξει και να επενδύσει στην ανάπτυξη της easyJet, του κορυφαίου μέλους του easy family of brands, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της αξίας του easy brand και της δυναμικής του επιχειρηματικού μοντέλου της easyGroup Ltd.

Η οικογένειά μου και εγώ σκοπεύουμε να διατηρήσουμε τη θέση μας ως σημαντικοί μακροπρόθεσμοι μέτοχοι της easyJet, στηρίζοντας το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της εταιρείας».