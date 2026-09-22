Πλαστικά Θράκης: Στα 226,6 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις στο α’ εξάμηνο – Άλμα κερδοφορίας

Aύξηση πωλήσεων και υπερδιπλασιασμό καθαρών κερδών εμφάνισε το α’ εξάμηνο του 2026 ο όμιλος Πλαστικά Θράκης που επέδειξε ανθεκτικότητα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που επηρέασαν τις τιμές των πρώτων υλών, τις διεθνείς μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι πωλήσεις του ομίλου Πλαστικά Θράκης διαμορφώθηκαν στα 226,6 εκατ. ευρώ έναντι 200,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 13,2%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των πωληθέντων όγκων κατά 8,2% στο εξάμηνο, καθώς και στην αύξηση των μέσων τιμών πώλησης.

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Η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε ισχυρή άνοδο 57,1%, με το EBITDA να ανέρχεται στα 38,2 εκατ. ευρώ. Σε όρους προσαρμοσμένου EBITDA, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 67,2% ενώ το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 16,8%, από 12,1%.

Άλμα 133,7% στα κέρδη

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 19,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο αυξημένα κατά 133,7%. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,4327 ευρώ έναντι 0,1833 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ως προς τη χρηματοοικονομική θέση, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 71,5 εκατ. ευρώ έναντι 56,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του τέλους Μαρτίου 2026 (71,1 εκατ. ευρώ). Η αύξηση έναντι του τέλους της προηγούμενης χρήσης οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση της πρόσφατης εξαγοράς, ύψους περίπου 13,5 εκατ. ευρώ, στην εποχικότητα και στη διανομή μερίσματος ύψους 10,4 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές, μετά τη μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης, ανήλθαν σε 23,1 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, Δημήτρης Μαλάμος σημείωσε: «Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό και ασταθές διεθνές περιβάλλον, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση των μεριδίων αγοράς του και ουσιαστική βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας. Επιτυγχάνοντας τη συνεχή αναβάθμιση του προϊοντικού μας μίγματος και την αξιοποίηση των ήδη υλοποιημένων επενδύσεων, παραμένουμε αισιόδοξοι για την αναπτυξιακή μας πορεία, βασιζόμενοι και στη δυναμική που δημιουργεί η διεύρυνση της διεθνούς μας παρουσίας».