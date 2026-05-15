YALCO: Νέα σελίδα μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και το «κούρεμα» χρεών

Η YALCO μπαίνει πλέον σε νέα αναπτυξιακή πορεία, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία για την εξυγίανση της εταιρείας και τα χρέη της «κουρεύονται».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση για την εξυγίανση και την ελάφρυνση από τα χρέη, δημιουργούνται προϋποθέσεις για χρηματοοικονομική σταθερότητα, ενίσχυση της ρευστότητας και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Η νέα σελίδα για την εταιρεία σηματοδοτείται από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 12240/2026 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώνεται η συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4738/2020.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μία ουσιαστική αναδιάρθρωση του ισολογισμού της YALCO, η οποία περιλαμβάνει σημαντική μείωση υποχρεώσεων και ενίσχυση της καθαρής θέσης του Ομίλου κατά περίπου 34,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις προς ΕΦΚΑ και Ελληνικό Δημόσιο ρυθμίζονται σε 240 μηνιαίες δόσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της εταιρείας.

Η YALCO προχωρά, πλέον, στην υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού και επενδυτικού σχεδιασμού της, με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων, τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της και τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για μετόχους και συνεργάτες.

Παράλληλα, η ισχυρή στήριξη των βασικών μετόχων και στρατηγικών επενδυτών δημιουργεί επιπλέον προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας.