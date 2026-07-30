Φωτιά στην Άνδρο – Μήνυμα από το 112 «απομακρυνθείτε προς Μπατσί»

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη στην Άνδρο, το μεσημέρι της Πέμπτης (30.7.26). Με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να απομακρυνθούν προς Μπάτσι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Άνδρο περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο .

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Άνδρου.

Στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί. «Πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιόπολη απομακρυνθείτε προς Μπάτσι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Στην περιοχη πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.