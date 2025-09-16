Επιχειρήσεις

Η Google επενδύει 5 δισ. στερλίνες στη Βρετανία πριν από την επίσκεψη του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από επιχειρηματίες της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών
Eπένδυση 5 δισ. στερλινών (5,78 δισ. ευρώ) σε διάστημα δύο ετών στη Βρετανία, ανακοίνωσε σήμερα (16.9.2025) η γιγάντια αμερικανική εταιρεία Google, κυρίως σε ένα κέντρο δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, πριν από την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα.

Το ποσό αυτό θα χρηματοδοτήσει «τις δαπάνες επένδυσης, έρευνας και ανάπτυξης» της εταιρείας στη Βρετανία, στις οποίες περιλαμβάνεται το Google DeepMind (το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης της γιγάντιας εταιρείας της Καλιφόρνια), ανακοίνωσε ο όμιλος.

Η Google ανοίγει σήμερα ένα κέντρο δεδομένων στο Γουόλθαμ Κρος, βόρεια του Λονδίνου, για το οποίο είχε ήδη ανακοινώσει πέρυσι πως θα διαθέσει ένα δισ. δολάρια (850 εκατ. ευρώ). Το ποσό που ανακοινώθηκε σήμερα θα συμπληρώσει επίσης αυτή τη χρηματοδότηση, διευκρίνισε εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Η Βρετανία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ αύριο Τετάρτη (17.9.2025), και την Πέμπτη (18.9.2025), για μια δεύτερη επίσημη επίσκεψη, έπειτα από την πρώτη επίσκεψή του το 2019 στη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από επιχειρηματίες της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, σύμφωνα με το βρετανικό Τύπο. Αναμένονται ανακοινώσεις για επενδύσεις, καθώς και η υπογραφή μιας τεχνολογικής συμφωνίας με το Λονδίνο.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε αποκαλύψει την Κυριακή (14.9.2025) επενδύσεις άνω του 1 δισ. λιρών από αμερικανικές τράπεζες στη χώρα, και σ’ αυτή την περίπτωση ενόψει της επίσημης επίσκεψης του προέδρου Τραμπ. Ανακοίνωσε ακόμα, χθες Δευτέρα (15.9.2025), ότι το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον θα υπογράψουν μια συμφωνία για να συντομεύσουν τις προθεσμίες έγκρισης και αδειοδότησης πυρηνικών προγραμμάτων μεταξύ των δύο χωρών.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, το Λονδίνο έχει διπλασιάσει τις προσπάθειες για να αποδεσμευθεί από τους υδρογονάνθρακες και έχει κάνει την πυρηνική ενέργεια μία από τις προτεραιότητές του.

Η σύμπραξη με την Ουάσιγκτον, στην οποία δόθηκε η ονομασία «Ατλαντική Σύμπραξη για Προηγμένη Πυρηνική Ενέργεια» (Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy), πρόκειται κι αυτή να υπογραφεί επισήμως κατά την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ.

