Aττικά Πολυκαταστήματα: Επιταχύνθηκαν πωλήσεις και κέρδη στο α’ εξάμηνο – Στο 10,5% ο τζίρος των τουριστών

Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας ανακοίνωσε η Αττικά Πολυκαταστήματα, εταιρεία από το χαρτοφυλάκιο της IDEAL Holdings, για το α’ εξάμηνο του 2026, λίγο διάστημα μετά την επιτυχημένη Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της στο Euronext Athens.

Η Αττικά Πολυκαταστήματα εμφάνισε αύξηση πωλήσεων κατά 7% και αύξηση 4,7% στα συγκρίσιμα κέρδη μετά από φόρους που διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας συνολικά τα οικονομικά της μεγέθη.

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Αύξηση κατέγραψαν όλοι οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 113,6 εκατ. (+7%) καταγράφοντας αδιάλειπτη ανοδική τάση καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

διαμορφώθηκε σε 113,6 εκατ. (+7%) καταγράφοντας αδιάλειπτη ανοδική τάση καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 43,2 εκατ. ευρώ (+7%), με μικτό περιθώριο 38%.

ανήλθε σε 43,2 εκατ. ευρώ (+7%), με μικτό περιθώριο 38%. Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3% συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2025.

ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 3% συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2025. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ (+2%).

ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ (+2%). Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ (+4,5%).

ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ (+4,5%). Tα συγκρίσιμα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ (+5%).

ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ (+5%). Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις καρτών ύψους 8,8 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της Αττικά Πολυκαταστήματα και αποτυπώνουν την ωρίμανση των επενδύσεων που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Με έμφαση στην αναβάθμιση των φυσικών καταστημάτων και στη συνεχή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop), η Αττικά Πολυκαταστήματα ενισχύει τη συνολική παρουσία της στην αγορά. Παράλληλα, ο εμπλουτισμός της προϊοντικής πρότασης με νέες μάρκες και κωδικούς διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών και ενδυναμώνει περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση.

Η τάση σε attica και e-shop

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι στο δίκτυο φυσικών καταστημάτων προστέθηκαν στο α’ εξάμηνο πάνω από 60 νέα brands ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,3% και οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 3,6% σε όγκο και κατά 2,5% σε αξία. Θετική ήταν και η πορεία των πωλήσεων Tax Free προς πελάτες από τρίτες χώρες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περίπου 2% και αντιστοιχούν στο 10,5% των συνολικών πωλήσεων.

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Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop). Ο συνεχής εμπλουτισμός της προϊοντικής γκάμας, η οποία ξεπερνάει τους 60.000 κωδικούς ευνόησε τις ηλεκτρονικές πωλήσεις που αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2025, ενώ αντίστοιχα η επισκεψιμότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος ενισχύθηκε κατά 22%.

Η θετική εξέλιξη των βασικών λειτουργικών δεικτών, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), αναδεικνύει τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Αττικά Πολυκαταστήματα, το οποίο βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματική διασύνδεση των φυσικών και ψηφιακών σημείων επαφής με τον πελάτη.

Σχολιάζοντας τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, Δημοσθένης Μπούμης, ανέφερε: «Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις του Α΄εξαμήνου του 2026, σε ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον, επιβεβαιώνουν τη δυναμική της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Η διοίκηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου, στη συνεχή εξέλιξη και στην ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Με ισχυρή θέση στην αγορά και μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brands, συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία και να διαμορφώνουμε ισχυρές προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Αττικά Πολυκαταστήματα».