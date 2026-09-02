Trade Estates: Καθαρά κέρδη 22,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και αύξηση εσόδων 6,6% – Σε φάση κατασκευής το mall στο Ελληνικό

Ισχυρή άνοδο εμφάνισαν τα έσοδα και η κερδοφορία της Trade Estates στο α’ εξάμηνο του 2026 ενώ προχωρούν σημαντικά έργα του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 6,6% συγκριτικά με το α’ εξάμηνο του 2026 ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Trade Estates τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 22,3 εκατ. ευρώ με αύξηση 59,1%.

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Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 21,3 εκατ. ευρώ, με αύξηση 7,2% ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 15,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,7%.

Η Μεικτή Εύλογη Αξία (Gross Asset Value) την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθε σε 625,3 εκατ. ευρώ έναντι 601,5 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025 (αύξηση 4,0%) και η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value) την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθε στα 347,6 εκατ. ευρώ (2,86 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 340,0 εκατ. ευρώ (2,81 ευρώ ανά μετοχή), ήτοι αύξηση 2,2% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Σημαντικά γεγονότα περιόδου

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2026 οι επισκέψεις των καταναλωτών στα Εμπορικά Πάρκα της Trade Estates ανήλθαν σε 11,6 εκατομμύρια, με αύξηση σε σχέση με τo α’ εξάμηνο του 2025 κατά 6,4% ενώ οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων ανήλθαν σε 261,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,5% και κατά 6,5% σε ίδια σημεία (like for like).

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Τον Μάρτιο 2026 εκδόθηκε η αναθεωρημένη οικοδομική άδεια του Εμπορικού Κόμβου Ελληνικού, εντός του οποίου θα αναπτυχθεί το Εμπορικό Πάρκο της Εταιρείας. Το έργο εισήλθε στη φάση κατασκευής, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης μιας σημαντικής επένδυσης στρατηγικής σημασίας.

Τον Απρίλιο του 2026 η εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση δύο όμορων οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 14 χιλ. τ.μ. στο κέντρο διανομής της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο. Επίσης, ολοκληρώθηκε η παράδοση του ακινήτου στον μισθωτή, ο οποίος προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων του, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή υλοποίηση και εμπορική αξιοποίηση της επένδυσης.

Τον Ιανουάριο του 2026, η εταιρεία προχώρησε στη διανομή προμερίσματος ύψους 7,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025 και τον Ιούνιο καταβλήθηκε το υπόλοιπο μέρισμα ύψους 7,9 εκατ. ευρώ (0,065 ευρώ ανά μετοχή), ανεβάζοντας τη συνολική διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 σε 15,8 εκατ. ευρώ (0,13 ευρώ ανά μετοχή).

Η απόκτηση του 50% του Sofia South Ring Mall

Στις 7 Αυγούστου 2026 ανακοινώθηκε η συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall έναντι 49,35 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας, με συνολική μικτή δομημένη επιφάνεια (GBA) περίπου 174.500 τ.μ. εκ των οποίων περίπου 69.000 τ.μ. αποτελούν μικτή μισθώσιμη επιφάνεια (GLA). Το εμπορικό κέντρο παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό πληρότητας, της τάξεως του 98%, και φιλοξενεί πάνω από 180 μισθωτές, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων διεθνών και εγχώριων εμπορικών σημάτων και ομίλων λιανικής, γεγονός που το κατατάσσει στους σημαντικότερους εμπορικούς προορισμούς της χώρας. H αξία του ακινήτου Sofia South Ring Mall σύμφωνα με την αποτίμηση με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2025, ανήλθε σε 161,17 εκατ. ευρώ.

Ο Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τα αποτελέσματα βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους που έχουν τεθεί για το σύνολο του έτους και επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας. «Η αύξηση των εσόδων, η ισχυρή επίδοση των εμπορικών μας πάρκων και η περαιτέρω ενίσχυση της αξίας του χαρτοφυλακίου μας στηρίζουν τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών και διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους μας. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αναπτυξιακή μας πορεία, με την πλήρη λειτουργία του International Distribution Center της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο, την είσοδο του Εμπορικού Πάρκου στο Ελληνικό στη φάση κατασκευής και τη συμφωνία για την απόκτηση συμμετοχής 50% στο Sofia South Ring Mall στη Βουλγαρία, που διευρύνει ουσιαστικά την παρουσία μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, συνεχίζουμε να αξιολογούμε νέες επενδυτικές ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στα επενδυτικά μας κριτήρια και μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω το μέγεθος, τη διαφοροποίηση και τις προοπτικές ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση της στρατηγικής μας, επενδύοντας σε υψηλής ποιότητας εμπορικά και logistics ακίνητα, με ξεκάθαρο στόχο τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας», πρόσθεσε.