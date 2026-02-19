Η κόντρα ΔΕΣΦΑ και Motor Oil για το LNG και η νέα διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ

Επανέφερε στο προσκήνιο τις διαφορές ΔΕΣΦΑ και Motor Oil για το έργο πλωτής υποδομής αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG στους Αγίους Θεοδώρους στην Κόρινθο, η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής να θέσει σε συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση τον σχετικό φάκελο, μέχρι 13.3.2026.

Το έργο αφορά στο FSRU της εταιρείας «Διώρυγα Gas» του ομίλου Motor Oil, επένδυση ύψους 400 εκατ. ευρώ που έχει απεντάξει ο ΔΕΣΦΑ από τον 10ετή επενδυτικό του προγραμματισμό 2026-2035.

Το έργο θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στις υφιστάμενες υποδομές του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα αλλά και της Gastrade στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί συμμετοχή 20%.

Η Motor Oil έχει προσφύγει στη ΡΑΑΕΥ κατά της πρότασης απένταξης ζητώντας την τροποποίηση του προγράμματος πριν από την τελική έγκρισή του, με βασικά επιχειρήματα ότι ο αποκλεισμός μιας νέας πύλης LNG από το νότιο σύστημα περιορίζει τον ανταγωνισμό στις υποδομές και υπονομεύει τον Κάθετο Διάδρομο.

Ειδικότερα, η πρόταση του Διαχειριστή αφορά την απένταξη του Μετρητικού και Ρυθμιστικού Σταθμού για τη σύνδεση με το FSRU της «Διώρυγας GAS» και του Διπλασιασμού του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα – Λιβαδειά. Υποστηρίζει για την απένταξη του έργου του Μετρητικού και Ρυθμιστικού Σταθμού ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου σύνδεσης τελούσε υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης εκπλήρωσης συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων του φορέα υλοποίησης του έργου, Διώρυγα Gas Α.Ε. Δεδομένου ότι αυτές δεν εκπληρώθηκαν εμπρόθεσμα, επήλθε η λύση της σχετικής σύμβασης και συνακόλουθα το Έργο Σύνδεσης απεντάσσεται από το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Και για την απένταξη του διπλασιασμού του κλάδου υψηλής πίεσης η πρόταση αναφέρει ότι η υλοποίησή του συνδέεται με το προηγούμενο έργο της Διώρυγα Gas.

Η πρόταση να απενταχθούν από το νέο πρόγραμμα έργων 984 εκατ. ευρώ δύο έργα που αφορούν τη σύνδεση του τερματικού με το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου, η οποία σηματοδοτεί και οριστικό κλείσιμο του φακέλου της επένδυσης της Motor Oil, μένει να αξιολογηθεί από την ΡΑΑΕΥ κατά την περίοδο διαβούλευσης με τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις θέσεις που έχουν διατυπωθεί από την πλευρά της Διώρυγα Gas, η οποία όταν είχε αποκλειστεί από το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή τον είχε καταγγείλει για μεροληψία. Σε σχετική επιστολή ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΔΕΣΦΑ, ως ουδέτερος, διαφανής και αμερόληπτος φορέας θα πρέπει να διευκολύνει και να μην παρεμποδίζει την πρόσβαση νέων υποδομών στο Σύστημα και να μην υπονομεύει τον ανταγωνισμό και τον Κάθετο Διάδρομο. Εξάλλου, όπως υποστηρίζεται από την Διώρυγα Gas, ένα από τα οφέλη της διατήρησης της σημερινής δομής των υποδομών LNG είναι τα κέρδη του ΔΕΣΦΑ από δημοπρασίες για τις μελλοντικές χρονοθυρίδες ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, όπου η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει σε κέρδη του Διαχειριστή που εκτιμώνται ήδη σε 400 εκατ. ευρώ.

Το πλάνο του ΔΕΣΦΑ

Σημειώνεται ότι το δεκαετές υπό διαβούλευση πλάνο του ΔΕΣΦΑ είναι ύψους 984 εκατ. ευρώ εκ των οποίων περίπου τα 179 εκατ. ευρώ είναι νέα έργα. Ενδεικτικά, στα 29 εκατ. ευρώ είναι η επένδυση για την σύνδεση της Πτολεμαΐδας V της ΔΕΗ, με αγωγό για υδρογόνο μήκους 10 χλμ. και έναν μετρητικό ρυθμιστικό σταθμό. Άλλο σημαντικό έργο, προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ, είναι η παροχή LNG στην περιοχή της Ηπείρου μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας και αγωγού που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο στα Ιωάννινα, καθώς και επένδυση 3,66 εκατ. ευρώ που αφορά δεύτερη θέση φόρτωσης στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.