Η Nexans προσαρμόζεται στη νέα κατάσταση για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Σε σημαντική ανακοίνωση με δύο αναγνώσεις προχώρησε η γαλλική Nexans, εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου.

Τη στιγμή που οι δύο κυβερνήσεις έφτασαν σε συμφωνία ώστε να επανεξετάσουν τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, η κατασκευάστρια ενημέρωσε εκ νέου το επενδυτικό κοινό για το πως αντιμετωπίζει το έργο.

Ανέφερε συγκεκριμένα ότι συνεργάζεται «στενά με τον πελάτη της για να αξιολογήσει τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές για ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα» εκτέλεσης του έργου. Παράλληλα, δηλώνει ότι παραμένει δεσμευμένη έναντι του πελάτη της στην εκτέλεσή του, γεγονός που αποτελεί θετικό μήνυμα για Αθήνα και Λευκωσία.

Πάντως, η Nexans θεωρεί πλέον δεδομένο ότι το καλώδιο δεν θα υλοποιηθεί με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Πράγμα που φαίνεται και από τη δήλωσή της ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν την ημερομηνία παράδοσης του έργου, αλλά όχι και τις οικονομικές προβλέψεις της για το 2028, λόγω του μεγάλου ανεκτέλεστου έργου που διαθέτει.