Επιχειρήσεις

Metlen: Μεγάλο deal για προμήθεια γαλλίου με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας

Οι όροι είναι εμπιστευτικοί και το όνομα της αμερικανικής εταιρείας δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη
Εργασίες του συνεδρίου "Energy Transition Summit. East Med and Southeast Europe" σε συνδιοργάνωση της εφημερίδας "Καθημερινή" με τους "Financial Times", στην Αθήνα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Σε μία εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή βιομηχανία κρίσιμων πρώτων υλών προχώρησε η Metlen Energy & Metals, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη συνεργασία με αμερικανική εταιρεία για την προμήθεια περίπου του 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από τη νέα μονάδα που σχεδιάζει στη χώρα.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη εμπορική συμφωνία μεταξύ ευρωπαϊκού παραγωγού γαλλίου και κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας. Το γάλλιο αποτελεί κρίσιμο υλικό για την τεχνητή νοημοσύνη, τις τηλεπικοινωνίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αμυντική βιομηχανία, με την επένδυση της Metlen να έχει ήδη αναγνωριστεί ως Στρατηγικό Έργο από την Κομισιόν.

Οι όροι είναι εμπιστευτικοί, ενώ η προσπάθεια σύμφωνα με την Metlen συνιστά στρατηγικό ορόσημο στις προσπάθειες της Ευρώπης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής της αλυσίδας σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της Metlen στάθηκε στο νέο βήμα που επιχειρεί η εταιρεία και για το πρωτόγνωρο ενδιαφέρον που υπάρχει από κορυφαίες βιομηχανικές οικονομίες.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Metlen πρωτοπορεί σε ένα νέο βιομηχανικό κεφάλαιο τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη, με την επιτυχή ανάπτυξη της παραγωγής γαλλίου από τις ομάδες μας στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της METLEN, ένα από τα μεταλλουργικά προϊόντα μας έχει προσελκύσει τόσο έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίες βιομηχανικές οικονομίες διεθνώς.

Το γεγονός αυτό αποτυπώνει τόσο τη στρατηγική σημασία του γαλλίου όσο και την εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών εταιρειών τεχνολογίας στην ποιότητα και την αξιοπιστία του υλικού μας, το οποίο έχει ήδη υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές πιστοποίησης και αξιολόγησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

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