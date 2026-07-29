OTE: Ισχυρή κερδοφορία στο β’ τρίμηνο, με αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 3% και έσοδα 855,8 εκατ. ευρώ

Ισχυρή κερδοφορία, με αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 3,0% στο τρίμηνο – σύμφωνα με τον στόχο για αύξηση ~3% για το 2026, παρουσίασε ο όμιλος ΟΤΕ όπως έδειξαν τα οικονομικά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου.

Συγκεκριμένα, το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) παρουσίασε αύξηση κατά 3,0% σε ετήσια βάση για τον ΟΤΕ και διαμορφώθηκε στα 343,3 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα.

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Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 40,1%, έναντι 39,0% το β’ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, υψηλότερων λοιπών λειτουργικών εσόδων – συμπεριλαμβανομένων περίπου 3 εκατ. ευρώ από πωλήσεις χαλκού – καθώς και των συνεχιζόμενων εξοικονομήσεων, ιδίως στο κόστος προσωπικού και μάρκετινγκ κατά περίπου 2 εκατ. ευρώ και 7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου στο δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 855,8 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά αμετάβλητος σε ετήσια βάση, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη στις υπηρεσίες κινητής, στα έργα System Solutions και στη σταθερή τηλεφωνία αντιστάθμισε τη μείωση των εσόδων από τη διεθνή χονδρική, δραστηριότητα με περιορισμένο περιθώριο κέρδους. Εξαιρουμένης αυτής της επίδρασης, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ενισχύθηκαν κατά 5,9% στο τρίμηνο, στα 203,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 12,2%, στα 145 εκατ. ευρώ. Το τελικό μέρισμα ανά μετοχή βρίσκεται στο 0,90214 ευρώ, αυξημένο κατά 21,7%

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Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε 156,9 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, μειωμένες κατά 7,7% σε σύγκριση το Β’ τρίμηνο του 2025. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερες πληρωμές για τηλεοπτικό περιεχόμενο στο τρίμηνο, ενώ παράλληλα η Εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH καθώς και να αναπτύσσει το δίκτυο 5G Stand Alone (SA), το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία 5G WiFi (FWA).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε 149,6 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με 160,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς οι χαμηλότερες επενδύσεις αντισταθμίστηκαν κυρίως από χρονικές διαφορές στις καταβολές φόρου εισοδήματος.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου την 30η Ιουνίου 2026 διαμορφώθηκε σε 405,3 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Παράλληλα, ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, στα 0,875%, λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026 και η εταιρεία σκοπεύει να αναχρηματοδoτήσει το μεγαλύτερο μέρος από το εν λόγω ομόλογο.

Στόχος η εξέλιξη σε ΑΙ native εταιρεία

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κώστας Νεμπής, στάθηκε στο ότι οι προσθήκες πελατών FTTH κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. ενώ τόνισε πως η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «A-» από την S&P, τους καθιστά τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αξιολόγηση στην κατηγορία Α

«Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το 2026. H κερδοφορία EBITDA κατέγραψε εκ νέου ανάπτυξη, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική μας στην κινητή, το FTTH, το FWA, την τηλεόραση, τις ισχυρές μας επιδόσεις στα System Solutions, καθώς και τον συνεχή μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου.

Οι προσθήκες πελατών FTTH, που κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και η αυξανόμενη διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών, επιβεβαιώνουν τα οφέλη από την επέκταση των υποδομών μας και την υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, συνεχίζουμε να αποτελούμε σημείο αναφοράς στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η πρόσφατη ανάδειξη του δικτύου μας ως “Greece’s Fastest Mobile Network” από την Ookla για δέκατη συνεχή χρονιά αποτελεί ιστορικό επίτευγμα, καθώς είμαστε το πρώτο δίκτυο κινητής στον κόσμο που αναδεικνύεται το ταχύτερο στη χώρα του επί μία δεκαετία. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική υπεροχή του δικτύου μας και τη σταθερή προσήλωση στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας στους πελάτες μας.

Σε αυτά τα επιτεύγματα, προστίθενται νέα, χάρη στο ισχυρό χρηματοοικονομικό μας προφίλ και την ηγετική μας θέση στην αγορά. Ειδικότερα, η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «A-» από την S&P, μας καθιστά τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αξιολόγηση στην κατηγορία Α, και αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των μακροπρόθεσμων προοπτικών μας για ανάπτυξη.

Κοιτώντας μπροστά, στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε μια digital first και σταδιακά σε AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο στο λειτουργικό μας μοντέλο, όσο και στις δικτυακές μας υποδομές. Με την ισχύ και την τεχνογνωσία του Ομίλου Telekom ως ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες μας και την κοινωνία».