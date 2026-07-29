Η Πειραιώς έκανε ρεκόρ κερδοφορίας με 617 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο – Στο 1,8 δισ. ευρώ η καθαρή πιστωτική επέκταση

Νέο ρεκόρ κερδοφορίας κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 με 617 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 336 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση), οδηγώντας τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,47 ευρώ.

Η Πειραιώς παρουσίασε ισχυρή κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16%, με αυξημένα ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα 6,3 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 1,8 δισ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια συνέχισαν να αυξάνονται, χάρη στις ισχυρές καθαρές εισροές.

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Σημειώνεται ότι η Πειραιώς προχώρησε σε διανομή μετρητών 494 εκατ. ευρώ στους μετόχους από τα καθαρά κέρδη του 2025.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4% ετησίως εξαιτίας της ισχυρής ανάπτυξης του ενεργητικού. Τα έσοδα από υπηρεσίες συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος, υποστηριζόμενα από την Εθνική Ασφαλιστική, τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, την τραπεζοασφάλιση και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες, και πλέον αντιπροσωπεύουν το 32% των συνολικών εσόδων.

Όπως ανέφερε σχετικά με τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 34%, το οποίο αποτελεί το καλύτερο επίπεδο της αγοράς, το οργανικό κόστος κινδύνου στις 45 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,8%, διατηρώντας σημαντικό απόθεμα έναντι των εποπτικών απαιτήσεων, και υποστηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξης.

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Ανάμεσα σε άλλα, δήλωσε ότι τόνισε «στοχεύουμε πλέον σε καθαρό περιθώριο επιτοκίου στο 2,2%, δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό άνω του 0,90%, κόστος κινδύνου στις 60 μονάδες βάσης και στην επίτευξη δείκτη CET1 άνω του 13%. Οι συγκεκριμένοι στόχοι αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των δραστηριοτήτων μας και τη συνεχή εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνετή διαχείριση κινδύνων και την κεφαλαιακή ισχύ. Το έργο που επιτελείται το 2026, θέτει τα θεμέλια για την επίτευξη ακόμα υψηλότερων στόχων τα επόμενα χρόνια.

Επιταχύνουμε επίσης τον τεχνολογικό μας μετασχηματισμό μέσω του Newra, του ειδικού κόμβου τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Accenture. Ενσωματώνοντας προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον Όμιλο, στοχεύουμε στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων, στη βελτίωση της λειτουργικής παραγωγικότητας και στην υποστήριξη της βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».