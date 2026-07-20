ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Εντός χρονοδιαγράμματος έργα 48,6 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης σε Επιχειρηματικά Πάρκα

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ κατάφερε να ολοκληρώσει εντός της σχετικής προθεσμίας έργα ύψους 48,6 εκατ. ευρώ σε Επιχειρηματικά Πάρκα, με τους πόρους να προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ υπέβαλε στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας τα αντίστοιχα αιτήματα τελικού ελέγχου για 14 Επιχειρηματικά Πάρκα, που περιλαμβάνουν συνολικά 70 έργα, τα οποία εντάσσονται σε 10 διαφορετικές κατηγορίες – συνολική επένδυση 48,6 εκατ. ευρώ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

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Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό απορροφητικότητας ανήλθε σε 96,4%.

Πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις

Σχετικά με τα έργα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης, συνολικού μήκους άνω των 200 χιλιομέτρων, καθώς και στον εξοπλισμό των αντλιοστασίων, που αντιστοιχούν περίπου στο 40% της συνολικής δαπάνης.

Αντίστοιχη έμφαση δόθηκε στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της αναβάθμισης των Μονάδων Καθαρισμού Ακαθάρτων (ΜΚΑ) και των δικτύων αποβλήτων. Παράλληλα, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων, ασφαλτοστρώθηκαν περισσότερα από 40 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και τοποθετήθηκαν 1.400 φωτιστικά σώματα τύπου LED. Την ίδια στιγμή έργα που αφορούν δίκτυα όμβριων υδάτων, καθώς και έργα περίφραξης των Επιχειρηματικών Πάρκων.

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Σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα η μεγαλύτερη δαπάνη

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των δαπανών, το Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης απορρόφησε το 30% της συνολικής δαπάνης, ενώ το Επιχειρηματικό Πάρκο Πατρών το 16%, με το υπόλοιπο να κατανέμεται στα λοιπά Επιχειρηματικά Πάρκα.

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών στα Επιχειρηματικά της Πάρκα, η ΕΤΒΑ αναζητά, σε συνεργασία με τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις και την Πολιτεία, νέα εργαλεία που θα επιτρέψουν τη δυναμική αναβάθμιση και των υπολοίπων ΕΠ με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ενδυνάμωση του εθνικού αναπτυξιακού αφηγήματος.

Για την ολοκλήρωση των έργων και στην κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, ο CEO της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, Αθανάσιος Ψαθάς, δήλωσε ότι «από την πρώτη μέρα έγκρισης των έργων ΤΑΑ αναγνωρίσαμε τη σπουδαιότητα και κινηθήκαμε με ταχείς ρυθμούς και έμφαση στη διαφάνεια, την εξοικονόμηση και την αποτελεσματικότητα. Θέτοντας ως προτεραιότητα τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, η ΕΤΒΑ εμπροσθοβαρώς ανέλαβε το πλήρες κόστος των έργων. Με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύουμε έμπρακτα πως σήμερα τα Επιχειρηματικά Πάρκα της ΕΤΒΑ είναι έτοιμα για τη νέα εποχή θέτοντας στο επίκεντρο την εγκατεστημένη επιχείρηση».