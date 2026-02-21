Η Quest βασικός μέτοχος της Fourlis, αύξησε το ποσοστό της στο 5,05%

Η Quest Συμμετοχών απέκτησε ποσοστό πάνω από 5% στον Όμιλο Fourlis, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ειδικότερα η ανακοίνωση του Όμιλου Fourlis: Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 20η Φεβρουαρίου 2026 ότι, λόγω απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η εταιρεία QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει άμεσα και έμμεσα (μέσω της 100% έμμεσης θυγατρικής της iQbility Μ.ΕΠΕ) στην Εταιρεία, ανήλθε του ορίου του 5% κατά την 20η Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 5,05% (4,86% άμεσα και 0,19% έμμεσα) που αντιστοιχεί συνολικά σε 2.621.181 δικαιώματα ψήφου.