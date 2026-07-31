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Η Revolut ανοίγει κατάστημα στην Ελλάδα

Η ψηφιακή τράπεζα Revolut διαθέτει περισσότερους από δύο εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα
Η Revolut ανοίγει κατάστημα στην Ελλάδα
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Η Revolut ανακοίνωσε πως σήμερα (31.7.2026) έλαβε την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και προχώρησε στην ίδρυση της Revolut Greece, υποκαταστήματος της Revolut Bank UAB στη χώρα.

Την ίδρυση της Revolut Greece, υποκαταστήματος της Revolut Bank UAB στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η Revolut, η ψηφιακή τράπεζα με περισσότερους από δύο εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα, αφού έλαβε τη σχετική έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Βασίλης Αμεράνης αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού διευθυντή για την Ελλάδα.

Τους επόμενους μήνες σκοπεύει να προσφέρει ελληνικό IBAN (GR IBAN), ενώ μελλοντικά σχεδιάζει να διαθέσει και επιπλέον τραπεζικά προϊόντα.

Ο νέος γενικός διευθυντής Βασίλης Αμεράνης θα επιβλέπει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Revolut στην Ελλάδα, ηγούμενος μιας τοπικής ομάδας, η οποία αποτελείται από έμπειρα στελέχη τα οποία επιστρέφουν στη χώρα μας έπειτα από επαγγελματική πορεία στο εξωτερικό, καθώς και από ταλαντούχους επαγγελματίες της εγχώριας αγοράς. Ο διορισμός του αποτελεί ορόσημο στη στρατηγική της Revolut για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη Νότια Ευρώπη.

«Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τη Revolut στην Ελλάδα», δήλωσε ο Βασίλης Αμεράνης, γενικός διευθυντής της Revolut Bank UAB στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι «η έγκριση για τη δημιουργία του τοπικού μας υποκαταστήματος αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο που θα μας επιτρέψει να χτίσουμε μια πραγματικά τοπική τράπεζα, προσφέροντας παράλληλα την καινοτομία, την ταχύτητα και την εμπειρία πελάτη που ήδη περιμένουν εκατομμύρια άνθρωποι από τη Revolut. Ο στόχος μας είναι απλός: να γίνουμε η βασική τράπεζα των πελατών μας, παρέχοντάς τους όλα όσα χρειάζονται για να διαχειρίζονται την οικονομική τους ζωή σε ένα και μόνο σημείο».

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