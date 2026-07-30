Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 661 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Υψηλότεροι οι στόχοι για το 2026

Κέρδη μετά φόρων 661 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026, κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα – μέγεθος που αποτυπώνει τη δυναμική των οργανικών εσόδων, όπως ανακοίνωσε σήμερα (30.7.2026) με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε.

Η θετική δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους ενισχύει τις εκτιμήσεις για υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή και απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2026 και οδηγούν τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στην αναθεώρηση προς τα πάνω των οικονομικών στόχων για το σύνολο του έτους.

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Η ανακοίνωση της τράπεζας:

Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους, αποτυπώνοντας τη θετική επίδραση της συνεχιζόμενης επέκτασης του ενεργητικού και των υψηλότερων επιτοκίων, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη δυναμική των εσόδων από προμήθειες σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας, οδήγησε τα κέρδη μετά από φόρους σε επίπεδο Ομίλου στα €661 εκατ. το α’ εξάμηνο 2026, ήτοι σε €1,451,2 κέρδη ανά μετοχή. Η επίδοση αυτή συγκρίνεται ευνοϊκά με τον αναθεωρημένο προς τα πάνω στόχο κερδοφορίας μας για κέρδη ανά μετοχή άνω των €1,4 για το 2026.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενίσχυσαν περαιτέρω τη δυναμική τους το β’ τρίμηνο 2026, καταγράφοντας αύξηση +2,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής επέκτασης των εξυπηρετούμενων δανείων κατά €1,3 δισ. στο τρίμηνο (+€0,8 δισ. το Α’ τρίμηνο 2026), καθώς και της ανοδικής πορείας των επιτοκίων αναφοράς, η οποία οδήγησε σε αύξηση κατά +4 μ.β. της απόδοσης των εξυπηρετούμενων δανείων σε τριμηνιαία βάση.

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Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν σημαντική επιτάχυνση το Β’ τρίμηνο 2026, σημειώνοντας άνοδο +14% σε τριμηνιαία βάση, οδηγώντας σε ισχυρή αύξηση +10% σε ετήσια βάση το Α’ εξάμηνο 2026, με ευρεία συνεισφορά από όλες τις βασικές κατηγορίες προμηθειών.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +8% σε ετήσια βάση σε €489 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2026. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις δαπάνες προσωπικού, ως αποτέλεσμα των αυξημένων μισθών, κυρίως λόγω των κλαδικών και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και μέσω της πρόσληψης νέων στελεχών και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, αξιοποιώντας παράλληλα τα Προγράμματα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού.

Οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά +€3,5 δισ.9 σε ετήσια βάση, σε €61,7 δισ. τον Ιούνιο 2026, αποτελώντας πλέον του 90% της συνολικής καθαρής χρηματοδότησής μας, γεγονός που υπογραμμίζει το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία διατήρησε τη θετική της δυναμική το α’ εξάμηνο 2026, παραμένοντας σε τροχιά υπεραπόδοσης έναντι της Ευρωζώνης, παρά την αναζωπύρωση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η ανάπτυξη εξακολουθεί να στηρίζεται στην ανθεκτικότητα του τουρισμού, στην ισχυρή κερδοφορία των επιχειρήσεων και στην έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Παράλληλα, τα ενισχυμένα δημοσιονομικά αποθέματα, η βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση του ιδιωτικού τομέα και οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης συνεχίζουν να ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Η κεφαλαιακή μας θέση παρέμεινε ισχυρή, ενισχύοντας περαιτέρω ένα από τα βασικά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνετή αξιοποίηση του κεφαλαίου μας, όπως καταδεικνύεται και από τις πρόσφατες συναλλαγές μας στους τομείς του bancassurance και των ακινήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιοτική οργανική ανάπτυξη και τις υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους.

Κοιτάζοντας μπροστά, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων και στη δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας. Οι συνεχείς επενδύσεις μας στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό, σε συνδυασμό με την επιτυχή ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο Σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών, μία από τις πλέον σύγχρονες τραπεζικές πλατφόρμες στην Ευρώπη, ενισχύουν περαιτέρω τη λειτουργική μας ανθεκτικότητα, την ικανότητα κλιμάκωσης των εργασιών μας και τις δυνατότητές μας στην καινοτομία. Σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ισολογισμού μας, τη συνετή αξιοποίηση του κεφαλαίου μας και τις ευνοϊκές μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να επιτύχει ή και να υπερβεί τους στρατηγικούς της στόχους».